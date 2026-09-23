奧地利冰川融化　冰封63年背囊物歸原主

奧地利一名86歲老翁在年輕時到西部蒂羅爾州提洛邦地区斯维纳山冰川(Sulztalferner glacier)登山，期間丟失背囊，隨著氣候變暖加劇，奧地利冰川融化，令他那冰封63年的背囊重見天日。背囊內藏的冰斧、相機、哨子及一個已褪色的文件夾，通通原好保存。

綜合報道，背囊已經物歸原主，物主如今已是一位86歲老翁。奧地利警方表示，一名遠足者7月在西部蒂羅爾州海拔近3,000米的冰川上，發現涉事背囊。當局起初懷疑，背囊是否與一宗年代久遠的登山意外有關，其後憑藉文件夾內的姓名，成功識別出物主身份。