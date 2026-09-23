26歲香港男子曼谷被捕 泰警屋內搜出350公斤冰毒

泰國警方周一(21日)在曼谷民武里區（Min Buri）一處住宅內展開突襲行動，拘捕一名26歲香港男子，並查獲350公斤冰毒，警方估計這些毒品價值約7億泰銖。(約1.6億港元)，相信是一個來自香港的販毒集團利用這棟房屋作「中轉站」準備走私至第三國。

涉香港販毒集團 作「中轉站」走私第三國

泰國警方緝毒部門負責人表示，警方於周一晚間在曼谷隆格勞11路一處住宅內拘捕疑犯Wang Yikuan/Huang Yuguan(泰國傳媒報道其名有兩個版本)。警方早前接獲線報，得知一個來自香港的販毒集團正在利用這棟房屋作「中轉站」，先把毒品藏在屋內，之後再將毒品走私至第三國。警方進入住宅後，在屋內發現的冰毒被裝在3個大型塑料桶中，總重量達到350公斤。

除毒品之外，警方還查獲了大量與分裝毒品有關的物品，包括塑料袋、紙箱、電子秤、攪拌機、封口設備、行李箱以及塑料容器等，估計，這批冰毒的市場價值約為7億泰銖。