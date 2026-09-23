淘寶閃購騎手制服榮獲法國設計獎金獎　馬雲參與設計及試穿

2026年法國設計獎(French Design Award)頒獎典禮於上星期六(19日)在巴黎舉行，阿里巴巴旗下淘寶閃購的「城市騎士制服」獲得金獎，成為該獎項設立以來，首次把金獎頒給前線勞工制服。組委會主席讚揚這套制服「讓值得尊敬的外賣騎手擁有具辨識度的職業裝」。
綜合報道，法國設計獎組委會主席Dario Olivero表示：「這套制服讓騎士擁有具辨識度的職業服飾,也讓公眾看到身份清晰、值得尊重的城市服務者。設計、藝術與人文精神所蘊含的力量，仍在影響這個世界。」
設計師：馬雲深度參與制服設計
城市騎士制服主設計師楊濤對獲獎感到意外，因為團隊成員全是業餘人士，包括餐飲從業者吳國平、酒吧從業者喬喬、曾為舞蹈演員的王東偉，「從來沒有想過有一天會站上法國設計獎的領獎台」。楊濤表示，設計初衷是希望外賣員擁有如空中服務員和廚師一樣的職業身份象徵。設計團隊透過街頭調查，經過近百次配色測試，最後決定採用橙色，以提高騎手在夜間的辨識度。制服在布料及口袋設計上亦考慮到騎行需要，並增設急救裝備存放位置，兼顧實用性和安全性。楊濤透露，阿里巴巴創辦人馬雲深度參與服裝設計過程，不但每晚關注進度及提供意見，還負責試穿制服和測試布料。
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