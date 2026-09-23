淘寶閃購騎手制服榮獲法國設計獎金獎　馬雲參與設計及試穿

2026年法國設計獎(French Design Award)頒獎典禮於上星期六(19日)在巴黎舉行，阿里巴巴旗下淘寶閃購的「城市騎士制服」獲得金獎，成為該獎項設立以來，首次把金獎頒給前線勞工制服。組委會主席讚揚這套制服「讓值得尊敬的外賣騎手擁有具辨識度的職業裝」。

綜合報道，法國設計獎組委會主席Dario Olivero表示：「這套制服讓騎士擁有具辨識度的職業服飾,也讓公眾看到身份清晰、值得尊重的城市服務者。設計、藝術與人文精神所蘊含的力量，仍在影響這個世界。」