美日領袖會談提及中國議題　特朗普：高市早苗是我的朋友

日本首相高市早苗22日在紐約，與美國總統特朗普舉行美日首腦會談，日媒報道，雙方在「習特會」前夕，就中方相關議題交換意見，並確認將持續密切合作。

《日本放送協會》（NHK）報道，這場會談歷時約35分鐘，高市早苗在會談一開始，感謝特朗普（Donald Trump）對日美同盟的強力承諾，強調當前包括亞洲在內的安全環境日益嚴峻，此時兩國領袖在聯合國總部舉行會談，將向全世界展現日美同盟的強韌程度。

日媒：會談確定「美日密切合作」

高市表示：「我再次感謝『唐納德』對日美同盟非常強力的承諾。在包括亞洲在內、安全保障環境非常嚴峻的此刻，我們在聯合國總部舉行這樣的首腦會談，我認為這將向全世界展現日美同盟的強大。」