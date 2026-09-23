美日領袖會談提及中國議題　特朗普：高市早苗是我的朋友

日本首相高市早苗22日在紐約，與美國總統特朗普舉行美日首腦會談，日媒報道，雙方在「習特會」前夕，就中方相關議題交換意見，並確認將持續密切合作。
《日本放送協會》（NHK）報道，這場會談歷時約35分鐘，高市早苗在會談一開始，感謝特朗普（Donald Trump）對日美同盟的強力承諾，強調當前包括亞洲在內的安全環境日益嚴峻，此時兩國領袖在聯合國總部舉行會談，將向全世界展現日美同盟的強韌程度。
日媒：會談確定「美日密切合作」
高市表示：「我再次感謝『唐納德』對日美同盟非常強力的承諾。在包括亞洲在內、安全保障環境非常嚴峻的此刻，我們在聯合國總部舉行這樣的首腦會談，我認為這將向全世界展現日美同盟的強大。」
由於特朗普與國家主席習近平「習特會」24日將在華府登場，各界關注，高市早苗與特朗普雙方針對包括經濟安全保障在內，中方相關議題交換意見，並一致同意今後持續密切合作。報道指出，日方希望藉此在「習特會」前，與美方確認對中方的基本認知，同時對外釋放日美同盟關係穩固的訊息。
「將成為歷史上偉大首相之一」
特朗普在會談開場大力稱讚日本與高市，而日本產業表現強勁，日本整體發展也相當順利：「她是我的朋友。她將成為一位非常棒的首相，將成為歷史上偉大首相之一。」
特朗普同時稱讚日方與會人士，表示其中有許多人是自己長期認識的對象，形容他們「強硬，而且非常聰明」。高市也特別向特朗普說明，日本近期進行內閣改組，18名閣僚中有10人更換，但外交、安全與經濟等重要領域的對口閣員仍維持：「請放心，你們的對口都留任了。」她並點名外相茂木敏充、財相片山皋月、經產相赤澤亮正及防衛相小泉進次郎，強調未來將深化政策負責人之間的關係，讓日美同盟更加「堅不可摧」。
此外，日方證實，高市在會談中向特朗普提及國際刑事法院（ICC）議題，高市表示日方一貫重視法治，並與特朗普坦率交換意見，但具體談話內容並未公開。
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