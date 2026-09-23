熱門搜尋:
國慶黃金周 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
國際
出版：2026-Sep-23 13:15
更新：2026-Sep-23 13:15

特朗普簽署格陵蘭安全協議　增設兩個美軍基地

分享：
美國總統特朗普（左）22日在紐約舉行的第81屆聯合國大會期間，與格陵蘭自治政府首相尼爾森（右）、丹麥首相弗雷澤里克森（中）簽署格陵蘭安全協議儀式。（圖／路透社）

美國總統特朗普（左）22日在紐約舉行的第81屆聯合國大會期間，與格陵蘭自治政府首相尼爾森（右）、丹麥首相弗雷澤里克森（中）簽署格陵蘭安全協議儀式。（圖／路透社）

美國總統特朗普22日在紐約與丹麥首相弗雷澤里克森、格陵蘭自治政府首相尼爾森等，簽署格陵蘭安全保障協議，內容包括美軍將在格陵蘭東部及南部設置兩處軍事基地，進一步強化美國在北極地區軍事部署。

綜合外媒報道，格陵蘭是丹麥自治領，特朗普（Donald Trump）過去曾多次公開表達希望取得格陵蘭的意願，引發格陵蘭當地及歐洲多國強烈反彈。丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）表示，這項協議將「強化共同安全保障，提高嚇阻能力」。格陵蘭自治政府首相尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）則表示，協議顯示各方「了解自身責任，並採取相應行動」。

數百名格陵蘭民眾在美國領事館新館外集會。(AP) 數百名格陵蘭民眾在美國領事館新館外集會。(AP) 特朗普發圖顯示，美國國旗圖案覆蓋在美國、加拿大、墨西哥、中美洲大部分地區、格陵蘭島、冰島、古巴和牙買加等加勒比島嶼上。(Truth Social) 特朗普為取得格陵蘭向歐洲發出新一波關稅威脅。（圖／《路透社》） 丹麥與美國達成對格陵蘭島的協議。（示意圖／路透） 格陵蘭最大城市努克 格陵蘭最大城市努克

針對中俄活動

報道指出，特朗普在簽署協議前的聯合國大會演說中，已將格陵蘭問題與北極地區安全直接連結：「今後不允許敵對勢力在格陵蘭設置軍事基地，或未經許可進行敏感投資。」

報道表示，特朗普並未直接點名中國與俄羅斯，但美方長期關注北京與莫斯科在北極地區擴大影響力，此番表態也被視為針對中俄在北極圈的軍事及經濟活動。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

訂閱 《am730》 電子報
每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務