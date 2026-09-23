特朗普簽署格陵蘭安全協議　增設兩個美軍基地

綜合外媒報道，格陵蘭是丹麥自治領，特朗普（Donald Trump）過去曾多次公開表達希望取得格陵蘭的意願，引發格陵蘭當地及歐洲多國強烈反彈。丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）表示，這項協議將「強化共同安全保障，提高嚇阻能力」。格陵蘭自治政府首相尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）則表示，協議顯示各方「了解自身責任，並採取相應行動」。

美國總統特朗普22日在紐約與丹麥首相弗雷澤里克森、格陵蘭自治政府首相尼爾森等，簽署格陵蘭安全保障協議，內容包括美軍將在格陵蘭東部及南部設置兩處軍事基地，進一步強化美國在北極地區軍事部署。

針對中俄活動

報道指出，特朗普在簽署協議前的聯合國大會演說中，已將格陵蘭問題與北極地區安全直接連結：「今後不允許敵對勢力在格陵蘭設置軍事基地，或未經許可進行敏感投資。」

報道表示，特朗普並未直接點名中國與俄羅斯，但美方長期關注北京與莫斯科在北極地區擴大影響力，此番表態也被視為針對中俄在北極圈的軍事及經濟活動。

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