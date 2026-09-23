伊朗局勢｜特朗普稱要做決定　達成協議抑或殲滅伊政權

美國總統特朗普22日在聯合國大會發表演說表示，美方已阻止伊朗取得核武，並向德黑蘭發出強硬警告，若雙方無法達成協議，美國可能「迅速殲滅」伊朗伊斯蘭共和國。
或在中期選舉後達成協議
《路透社》報道，特朗普（Donald Trump）指出，他面臨的選擇是透過談判促成伊朗重建，或採取更激烈的軍事行動：「我有一個重大的決定要做。究竟能不能與伊朗達成協議，讓他們重建，創造一個比以往更強大的國家？還是要我殲滅伊斯蘭共和國，而且迅速行動，永遠不給他們再次殺害、摧毀人民和國家的機會？」
特朗普同時表示，美國可能在11月3日國會中期選舉後，與伊朗達成和平協議。在此之前，他呼籲其他國家加入美國對伊朗施加經濟壓力，透過孤立伊朗迫使德黑蘭重返談判桌。
反對ICC調查美國軍人
特朗普在聯大演說後證實，美方官員當天與伊朗代表進行了「非常好」的3小時會談，但他隨後澄清，特使威特科夫（Steve Witkoff）與庫什納（Jared Kushner）實際上是與伊朗方面的調解人會面，而非直接與伊朗官員談判。
此外，特朗普於演說時再次抨擊聯合國及其他可能限制美國權力的國際機構，他重申反對國際刑事法院（ICC）調查美國軍人，強調美國不會接受其管轄。特朗普也談及人工智能，表示新科技帶來挑戰，但美國不應限制其發展，「我不會扼殺一項將比工業革命更具影響力的事物。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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