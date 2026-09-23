美日韓外長會談　倡加強供應鏈韌性及應對經濟脅迫

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、日本外務大臣茂木敏充與南韓外交部長趙顯21日在紐約出席聯合國大會期間舉行三方外長會談，除討論北韓核武、區域安全與經濟安全等議題，也針對台海情勢表達立場，重申維持台灣海峽和平與穩定的重要性。
根據日本外務省公布的會談資訊，三國外長就包括「以武力或脅迫單方面改變現狀」等區域情勢交換意見，並確認美、日、韓將持續密切合作，同時再次強調維持台海和平與穩定的重要性。
強調維持台海和平與穩定
三方會後發布的聯合聲明進一步指出，台海和平穩定是國際社會安全與繁榮的重要元素；三國同時表達支持台灣「有意義參與適當的國際組織」，並強調印太地區航行與飛越自由，以及遵守國際法的重要性。路透社報道指出，這項聲明是在美國總統特朗普與國家主席習近平預定舉行峰會前數日發布，因此台海議題受到外界特別關注。
路透社指出，華府此時再次強調對日本與南韓的防衛承諾，並重申對兩國的延伸嚇阻承諾；三國外長則共同表達維持台海和平穩定的立場。台灣議題與美中貿易關係預料將成為特朗普與習近平峰會的重要觀察焦點。
推動供應鏈韌性合作
除了台海議題，美日韓外長也將北韓核武與導彈威脅列為會談重點。南韓外交部表示，三國重申朝鮮半島完全無核化目標，並呼籲北韓重返對話，同時將持續維持對北韓的嚇阻態勢。韓聯社報道也指出，三國在會後聲明中表示對話管道仍然開放。
經濟安全同樣是此次會談的重要議題。日本外務省表示，三國同意持續強化半導體、人工智能、量子科技、數位基礎建設及生技等關鍵與新興科技領域合作，並推動供應鏈韌性及經濟安全合作。三方也將加強對經濟脅迫及可能影響供應鏈的措施進行協調。
此次會談是美日韓今年第三次外長級會議。南韓外交部指出，三國除討論朝鮮半島與區域、全球局勢，也針對經濟安全與實質合作交換意見，並同意持續強化三方協調。
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