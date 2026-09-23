美日韓外長會談　倡加強供應鏈韌性及應對經濟脅迫

南韓外交部長趙顯（左）、美國國務卿魯比奧（中）及日本外務大臣茂木敏充。（圖／路透）

根據日本外務省公布的會談資訊，三國外長就包括「以武力或脅迫單方面改變現狀」等區域情勢交換意見，並確認美、日、韓將持續密切合作，同時再次強調維持台海和平與穩定的重要性。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、日本外務大臣茂木敏充與南韓外交部長趙顯21日在紐約出席聯合國大會期間舉行三方外長會談，除討論北韓核武、區域安全與經濟安全等議題，也針對台海情勢表達立場，重申維持台灣海峽和平與穩定的重要性。

三方會後發布的聯合聲明進一步指出，台海和平穩定是國際社會安全與繁榮的重要元素；三國同時表達支持台灣「有意義參與適當的國際組織」，並強調印太地區航行與飛越自由，以及遵守國際法的重要性。路透社報道指出，這項聲明是在美國總統特朗普與國家主席習近平預定舉行峰會前數日發布，因此台海議題受到外界特別關注。

路透社指出，華府此時再次強調對日本與南韓的防衛承諾，並重申對兩國的延伸嚇阻承諾；三國外長則共同表達維持台海和平穩定的立場。台灣議題與美中貿易關係預料將成為特朗普與習近平峰會的重要觀察焦點。