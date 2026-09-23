中國紅衣大媽聚集景福宮　南韓網民擔心：怕他們播音樂跳舞(有片)

南韓網友近日瘋傳一段影片，一群紅衣大媽聚集在首爾古蹟「景福宮」門口，而這群紅衣大媽，都穿著太極拳服的樣式，胸前都別有中共五星國旗。不過有南韓網民看到這畫面，則嘲諷：「這是剛出獄嗎？」
綜合報道，YT頻道「首爾三村TV」(서울삼촌TV)日前上傳這段畫面顯示，一群中國大媽，全都穿著整齊畫一的紅色太極拳服，胸前都有五星旗標章。他們在光化門前列隊，對著鏡頭揮手或合照。其他在廣場遊覽的國內外遊客也饒有興致地觀看，他們揮手、歡呼，並列隊行進拍照等，甚至大喊「XX姐姐漂亮」、「XX大哥很帥」，相信是到景福宮觀光。
疑似目擊者：當時害怕他們播放音樂 然後跳舞
影片曝光後，卻引來不少南韓網民批評，有人認為：「在韓國具有代表性的歷史場所，看到一群人過度展示特定國家的象徵，感覺很尷尬」、「換著一群人穿著韓服去中國，做出這種事，中國大概會大驚小怪」、「這與景福宮的氛圍格格不入，畢竟那裡是體驗韓服的熱門地點」、「他們出國旅行前都接受過集體訓練嗎？他們怎麼都這麼奇怪？」有疑似目擊者說：「我當時非常緊張，害怕他們全都穿上那樣鮮豔的紅色衣服，播放音樂，然後跳舞」，亦有人回應：「這只是遊客的集體裝扮，沒甚麼不妥」、「還好，沒有不文明行為」。
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。