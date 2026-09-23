中國紅衣大媽聚集景福宮　南韓網民擔心：怕他們播音樂跳舞(有片)

南韓網友近日瘋傳一段影片，一群紅衣大媽聚集在首爾古蹟「景福宮」門口，而這群紅衣大媽，都穿著太極拳服的樣式，胸前都別有中共五星國旗。不過有南韓網民看到這畫面，則嘲諷：「這是剛出獄嗎？」

綜合報道，YT頻道「首爾三村TV」(서울삼촌TV)日前上傳這段畫面顯示，一群中國大媽，全都穿著整齊畫一的紅色太極拳服，胸前都有五星旗標章。他們在光化門前列隊，對著鏡頭揮手或合照。其他在廣場遊覽的國內外遊客也饒有興致地觀看，他們揮手、歡呼，並列隊行進拍照等，甚至大喊「XX姐姐漂亮」、「XX大哥很帥」，相信是到景福宮觀光。