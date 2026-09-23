特朗普與李在明會談　雙方同意為美朝對話創造契機

美國總統特朗普（左）與南韓總統李在明（右）2025年8月在美國白宮會面。（圖／美聯社）

《韓聯社》報道，南韓總統府國家安保室長魏聖洛（Wi Sung-lac）表示，李在明與特朗普（Donald Trump）當晚7時20分起會談約30分鐘，並對近期雙方投資合作討論取得重大進展表示歡迎。雙方針對近期美韓投資合作進展，以及核潛艦燃料、濃縮與再處理、造船業合作及戰時作戰指揮權移交等議題交換意見，確認將持續深化雙邊合作。

南韓總統李在明22日在美國紐約與美國總統特朗普舉行會談，韓媒證實，特朗普在會談中再次確認與北韓展開對話的意願，雙方並同意，將作為「和平製造者」及「和平促進者」，努力為美朝對話創造契機。

希望習特會成功舉行

北韓議題也是這次美韓首腦會談的重要焦點，魏聖洛表示，特朗普在會談中再次確認與北韓展開對話的意願。李在明與特朗普則同意，雙方將作為「和平製造者」及「和平促進者」，努力為美朝對話創造契機，並密切溝通，推動朝鮮半島和平局勢穩定。

報道指出，由於特朗普與國家主席習近平24日將舉行「習特會」，全球矚目，李在明與特朗普會面時表示，習特會談對包括中韓關係在內的區域局勢，相當重要，並表達希望會談能夠成功舉行。