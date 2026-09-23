美軍基地放牧471隻山羊　啃食雜草防山火(有片)

綜合報道，加州海軍陸戰隊米拉瑪航空站早前引進一批雌性山羊，品種為西班牙與波爾羊的混血，該品種山羊具備極佳的適應力與敏捷度，能輕鬆應對陡峭山谷與酷熱乾旱的南加州氣候。於本月15日軍方將其中的471隻放牧到一處佔地600英畝的基地，牠們的任務並非悠閒覓食，而是針對高風險植物進行精準清除。軍方表示，南加州一旦爆發山火，預留安全防禦空間是首要關鍵；透過目標性放牧所打造的防火帶，能有效減緩火勢推進速度並降低燃燒熱能。

美國加州海軍陸戰隊米拉瑪航空站近日展開一項名為「山羊繩索行動」，在基地佔地達600英畝的乾旱區域放牧471隻雌性山羊，讓牠們啃食乾枯灌木與雜草，去除容易引發火勢的燃料，盼成為預防山火的一大方式。

民眾憂影響原生野生動物食物來源與生存空間

另外，山羊能深入重型機械無法駛入的險峻地形，提供無需使用化學藥劑、不會產生火花風險的環保除草替代方案。據軍方的招標文件評估，這項針對目標性放牧服務的合約金額落在5萬美元至18萬美元(約39萬至141萬港元)之間。

不過，隨著羊群大舉進駐基地，這項大規模放牧行動也引發了生態關注。部分民眾則表達關切，引進大量山羊後，是否會影響當地原生鹿群與野兔等野生動物的食物來源與生存空間。