特朗普聯大演說：美國文件改稱AI為超級智能SI 重申無意管制只會鼓勵AI發展

美國科技巨頭及研究人員近期接連對人工智能(AI)失控風險提出強烈警告、呼籲放慢AI發展及設立監管機制之際，美國總統特朗普周二(22日)在聯合國大會發表演說時重申反對監管AI發展，表示美國「完全拒絕」國際社會建立全球性體系來監管AI發展，又說所有美國文件中的AI將改稱為「超級智能」(super intelligence，SI)，這用詞能「更準確」地反映其「驚人」能力，高呼：「歡迎一個超級智能新世界！」

特朗普表示：「從這一刻起，美國所有的文件，希望全世界的文件，都將改用更準確的用詞『超級』(super)來取代『人工』(artificial)。所以這是『超級智能』。」特朗普表示，「『人工』一詞讓它聽起來像是假的，它不是假的，它確實很驚人，但我們必須小心」。