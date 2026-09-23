CNN：美國2028年大選已開跑　賀錦麗及萬斯都有動靜

2028年美國總統大選已提前升溫，《CNN》指出，隨着期中選舉腳步逼近，民主、共和兩黨多名潛在人選開始頻繁現身，前往可能率先舉行總統初選的州造勢、談論重大政策，甚至有人已公開表達角逐白宮的意願。
美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，美國總統特朗普（Donald Trump）第二任期所引發的政治震盪，加上民主黨逐漸走出2024年總統大選失利的陰影，讓下一場白宮爭奪戰開始變得更加具體。
賀錦麗未表態
其中前副總統賀錦麗（Kamala Harris）22日現身密歇根州，與民主黨聯邦參議員候選人埃爾賽義德（Abdul El-Sayed）共同出席活動，試圖凝聚民主黨支持。賀錦麗目前尚未決定是否再次參選總統。
民主黨另一名受到關注的人物，是紐約州聯邦眾議員科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez），即將37歲的她近期積極在各州活動，逐漸被視為進步派政治勢力的重要人物。除她之外，佐治亞州聯邦參議員奧索夫（Jon Ossoff）、伊利諾州州長普立茲克（JB Pritzker）、肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）及賓夕法尼亞州州長夏皮羅（Josh Shapiro）也都提前累積全美知名度。
中期選舉後真正倒數
共和黨方面，現任副總統萬斯（JD Vance）被視為共和黨潛在人選之一，但他面臨如何在特朗普第二任期內維持自身政治定位的問題。萬斯近期前往愛荷華州，這個州在共和黨總統提名程序中具有早期投票地位。與此同時，現任國務卿魯比奧（Marco Rubio）也被視為潛在人選之一，但目前沒有跡象顯示他已決定參選。
德州參議員克魯茲（Ted Cruz）則更加直接，他8月接受德州副州長柏德烈（Dan Patrick）Podcast訪問時說：「我想當總統，這不是甚麼秘密。」不過，他同樣尚未作出最終決定。報道指出，11月4日美國中期選舉結果出爐，2028美國總統大選才真正進入倒數。
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