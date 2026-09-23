CNN：美國2028年大選已開跑　賀錦麗及萬斯都有動靜

2028年美國總統大選已提前升溫，《CNN》指出，隨着期中選舉腳步逼近，民主、共和兩黨多名潛在人選開始頻繁現身，前往可能率先舉行總統初選的州造勢、談論重大政策，甚至有人已公開表達角逐白宮的意願。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，美國總統特朗普（Donald Trump）第二任期所引發的政治震盪，加上民主黨逐漸走出2024年總統大選失利的陰影，讓下一場白宮爭奪戰開始變得更加具體。

賀錦麗未表態

其中前副總統賀錦麗（Kamala Harris）22日現身密歇根州，與民主黨聯邦參議員候選人埃爾賽義德（Abdul El-Sayed）共同出席活動，試圖凝聚民主黨支持。賀錦麗目前尚未決定是否再次參選總統。