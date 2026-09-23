颶風波羅急劇增強至5級　墨西哥面臨洪水及泥石流威脅

墨西哥西南太平洋外海颶風「波羅」（Polo）22日快速增強至最高等級5級颶風，最大持續風速一度達到每小時約270公里。美國國家颶風中心（NHC）警告，這是一場「極度危險」的強烈颶風，儘管預測風暴中心將維持在海上，但墨西哥西南部沿海地區仍面臨致命洪水、泥石流及強風巨浪威脅。 NHC表示，波羅22日上午位於墨西哥旅遊城市斯華坦尼奧（Zihuatanejo）以南約335公里處，並以每小時約4公里的速度緩慢向北移動。當時最大持續風速達每小時270公里，中心最低氣壓約920百帕。

今年威力最強颶風之一 路透社報道，波羅在短時間內急遽增強，並在22日達到薩菲爾－辛普森颶風風力等級的5級，成為今年東太平洋地區威力最強的颶風之一。NHC預測，波羅接下來將逐漸轉向西北及西北西方向，未來幾天沿墨西哥西南部外海緩慢移動，但預計風暴核心仍會維持在海面上。 儘管波羅預測不會直接登陸，暴風雨仍可能對墨西哥沿岸造成嚴重影響。NHC警告，格雷羅州（Guerrero）及米卻肯州（Michoacán）可能出現約8至15公分降雨，恐導致危及生命的洪水與土石流；瓦哈卡州（Oaxaca）、科利馬州（Colima）及哈利斯科州（Jalisco）部分沿海地區也可能出現較大雨勢。

墨西哥政府已針對部分西南部沿海地區發布熱帶風暴警報，並採取預防措施。部分受威脅地區也暫停學校課程，以降低強風、暴雨及可能發生的洪水與土石流造成的人員風險。

逐步遠離墨西哥陸地 此外，波羅生成後快速增強的速度也受到氣象專家關注。美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）已派遣「颶風獵人」偵察機進入風暴系統，蒐集風速、氣壓及結構等資料，以進一步掌握波羅的強度及後續變化。 氣象單位同時提醒，除了降雨及洪水威脅外，波羅所產生的巨浪及離岸流也可能危及墨西哥太平洋沿岸民眾與遊客。雖然目前預測颶風中心將維持在海上，但沿岸地區仍可能受到熱帶風暴級強風及惡劣海象影響。 目前氣象預測顯示，波羅未來數日將逐步遠離墨西哥陸地，不過由於風暴移動速度緩慢，相關地區仍須持續防範強降雨、洪水、泥石流及海象惡化等災害。