特朗普下禁令後遇CNN採訪　直言「你們不該在這裏」

美國總統特朗普22日前往紐約聯合國總部出席聯合國大會，在進入會場準備發表演說時，意外遇上CNN首席白宮記者柯林斯（Kaitlan Collins）。由於CNN日前遭特朗普政府禁止進入白宮，特朗普看到柯林斯後當面質疑CNN為何仍在採訪他，並直言「你們不應該在這裏」。
日益升高的衝突
特朗普當天進入聯合國大樓時，柯林斯向他提問。特朗普隨即表示：「我很驚訝CNN還在這裏報道我。你們不應該在這裏報道我。」他並指稱CNN此前曾表示不會再報道他的活動。
不過，柯林斯稍後在CNN節目中澄清，CNN從未表示不會繼續報道特朗普。她指出，CNN只是因為遭到白宮禁止進入，無法在白宮範圍內執行採訪工作，但CNN仍會持續報道美國總統及其相關活動。這場短暫的交鋒，也凸顯特朗普與CNN等媒體之間日益升高的衝突。
向法院提起訴訟
就在數日前，特朗普宣布禁止CNN、MS NOW及Politico進入白宮，並撤銷相關記者的採訪資格。特朗普批評這些媒體發布他所稱的「假新聞」，並指責部分報道對他的政府具有負面及不實內容。
三家媒體則反駁白宮做法，並於21日共同向法院提起訴訟，要求恢復記者進入白宮的資格。3家媒體主張，政府因為不滿新聞報道內容而取消採訪資格，侵犯美國憲法第一修正案所保障的新聞自由。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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