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國際
出版：2026-Sep-23 17:45
更新：2026-Sep-23 17:45

特朗普下禁令後遇CNN採訪　直言「你們不該在這裏」

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特朗普在聯合國大會遇到CNN記者。（圖／美聯社）

特朗普在聯合國大會遇到CNN記者。（圖／美聯社）

美國總統特朗普22日前往紐約聯合國總部出席聯合國大會，在進入會場準備發表演說時，意外遇上CNN首席白宮記者柯林斯（Kaitlan Collins）。由於CNN日前遭特朗普政府禁止進入白宮，特朗普看到柯林斯後當面質疑CNN為何仍在採訪他，並直言「你們不應該在這裏」。

日益升高的衝突

特朗普當天進入聯合國大樓時，柯林斯向他提問。特朗普隨即表示：「我很驚訝CNN還在這裏報道我。你們不應該在這裏報道我。」他並指稱CNN此前曾表示不會再報道他的活動。

不過，柯林斯稍後在CNN節目中澄清，CNN從未表示不會繼續報道特朗普。她指出，CNN只是因為遭到白宮禁止進入，無法在白宮範圍內執行採訪工作，但CNN仍會持續報道美國總統及其相關活動。這場短暫的交鋒，也凸顯特朗普與CNN等媒體之間日益升高的衝突。

美國總統特朗普（右）22日在紐約舉行的第81屆聯合國大會期間，與日本首相高市早苗（左）舉行雙邊會晤。（圖／路透社） 美國總統特朗普（左）22日在紐約舉行的第81屆聯合國大會期間，與格陵蘭自治政府首相尼爾森（右）、丹麥首相弗雷澤里克森（中）簽署格陵蘭安全協議儀式。（圖／路透社） 美國總統特朗普22日在紐約聯合國總部舉行的第81屆聯合國大會發表演說。（圖／路透社） 美國總統特朗普（左）與南韓總統李在明（右）2025年8月在美國白宮會面。（圖／美聯社） 美國總統特朗普披露名下賬戶在7月執行1,156筆證券交易。(資料圖片/路透社) 特朗普

向法院提起訴訟

就在數日前，特朗普宣布禁止CNN、MS NOW及Politico進入白宮，並撤銷相關記者的採訪資格。特朗普批評這些媒體發布他所稱的「假新聞」，並指責部分報道對他的政府具有負面及不實內容。

三家媒體則反駁白宮做法，並於21日共同向法院提起訴訟，要求恢復記者進入白宮的資格。3家媒體主張，政府因為不滿新聞報道內容而取消採訪資格，侵犯美國憲法第一修正案所保障的新聞自由。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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