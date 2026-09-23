英媒：12名港人涉反修例示威暴動罪 被貝安德政府拒批BNO簽證申請

英國傳媒報道，自英國首相貝安德7月20日上任以來，最少有12名港人因在反修例示威案件中被定暴動罪，被英國內政部拒絕批出BNO簽證。
英國《都市日報》周一(21日)報道，引述一名28歲港人申請者表示，他於2019年7月28日在元朗一場示威中因非法集結被捕，2022年1月被裁定暴動罪名成立，被判監3年半，2024年3月獲釋。他的三名家人其後都已透過BNO簽證移居英國，自己於去年10月申請BNO簽證，今年7月21日英國內政部通知他申請被否決，不接納他以「爭取公義及民主」作為解釋，並引用在他案中的大量判辭，描述了他如何站在示威者最前面與警方對峙，並且沒有服從驅散命令，強調他被定罪的行為在英國亦會被定罪。
申請人坦言被英國「背叛」
報道引述另一名涉及2019年11月19日理工大學暴動案的申請人，他判監兩年1個月，去年11月刑滿出獄後申請BNO簽證，亦被英國內政部以同類理由否決，理由是他的暴動罪刑期超過12個月。他坦言感到被英國「背叛」，強調BNO計劃本意是提供人權保護，如今自己卻被當作普通罪犯對待。
協助兩人的律師團隊指出，過去曾有因「暴動罪」定罪的港人個案成功獲批，以往多按個案獨立處理，但近期貝安德政府下的拒簽案例顯示，似乎已不再考慮相關定罪是否出於「政治動機」。
英國內政部發言人回應，無法評估不具名人士的講法是否屬實，並重申英國對在英香港社區的堅定支持，將繼續歡迎港人。然而發言人強調，有關涉及犯罪紀錄及其他不良行為的標準移民規定，同樣適用於BNO簽證的審批。根據英國現行移民法例，若申請人曾被判處12個月或以上的刑期，原則上必須予以拒簽，除非相關行為在英國境內不構成犯罪。
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