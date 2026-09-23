英媒：12名港人涉反修例示威暴動罪 被貝安德政府拒批BNO簽證申請

英國傳媒報道，自英國首相貝安德7月20日上任以來，最少有12名港人因在反修例示威案件中被定罪，被英國內政部拒絕批出BNO簽證。(資料圖片)

英國傳媒報道，自英國首相貝安德7月20日上任以來，最少有12名港人因在反修例示威案件中被定暴動罪，被英國內政部拒絕批出BNO簽證。

英國《都市日報》周一(21日)報道，引述一名28歲港人申請者表示，他於2019年7月28日在元朗一場示威中因非法集結被捕，2022年1月被裁定暴動罪名成立，被判監3年半，2024年3月獲釋。他的三名家人其後都已透過BNO簽證移居英國，自己於去年10月申請BNO簽證，今年7月21日英國內政部通知他申請被否決，不接納他以「爭取公義及民主」作為解釋，並引用在他案中的大量判辭，描述了他如何站在示威者最前面與警方對峙，並且沒有服從驅散命令，強調他被定罪的行為在英國亦會被定罪。