聯合國秘書長離任前最後演說籲全球合作　警告世界正走向分裂

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）在紐約聯合國大會發表任內最後一次一般性辯論演說。他警告，當前全球衝突、氣候危機、人工智能快速發展及貧富差距加劇，使國際社會面臨前所未有的挑戰，世界正逐漸走向分裂、交易式外交與彼此不信任。
古特雷斯表示，「我們世界的斷層正在擴大」，過去10年間爆發多場戰爭，造成大量平民傷亡，人權遭到踐踏，國際法受到削弱，同時地緣政治分歧加深、不平等惡化，全球互信也持續流失。
面對這些挑戰，古特雷斯呼籲各國不要放棄合作，而應建立「相互依存的世界」。他認為各國應透過經濟、政治、社會與科技等多層次連結，形成更緊密的國際合作網絡，讓不同權力中心能夠在共同的國際法與規則框架下共存。
盼減少對立陣營
古特雷斯指出，世界正不可逆地走向多極化，但多極世界可以有不同發展方向。一條道路是國際社會更加分裂、互不信任升高、合作減少；另一條道路則是建立「網絡化多極世界」，透過相互依存及共享規則，避免世界陷入兩個相互對立的陣營。
他同時警告，單靠軍事力量無法確保和平。古特瑞斯表示，各大強權必須認識到軍事實力本身並不足以解決全球安全問題，國際社會需要透過外交、合作及共同制度處理跨國危機。
氣候變遷也是古特雷斯演說的重要議題。他表示，全球升溫已從遙遠的警告轉變為每天都能感受到的現實，氣候危機造成的影響比許多人預期更早、更嚴重且擴散更廣。聯合國秘書長並呼籲各國制定符合控制升溫目標的能源轉型計畫，逐步降低對化石燃料的依賴。
警告AI有失控風險
在人工智能方面，古特雷斯指出，AI發展速度已經超越許多當初參與創造這項技術的人所預期。他警告，權力除了在國家之間重新分配，也正逐漸從政府轉移至少數大型企業及個人，而人類甚至開始將部分決策權交出來，包括可能自主運作的人工智能系統及致命性自主武器。
古特雷斯認為，全球治理機制目前仍反映過去時代的權力結構，與現今世界的實際情況存在落差。他表示，聯合國及其他國際機構需要因應多極化世界進行改革，讓國際治理制度更符合當代全球權力分布。
這場演說也是古特雷斯任內最後一次在聯合國大會一般性辯論中發表演說。古特雷斯第二個5年任期將於今年12月31日結束，聯合國接下來將面臨新任秘書長人選及組織改革等議題。
演說最後，古特雷斯表示，即使離開聯合國秘書長職位，他仍會繼續倡議和平。他以「和平是可能的」作為演說結語，並在現場獲得與會者起立鼓掌。
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