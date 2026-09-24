聯合國秘書長離任前最後演說籲全球合作　警告世界正走向分裂

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）在紐約聯合國大會發表任內最後一次一般性辯論演說。他警告，當前全球衝突、氣候危機、人工智能快速發展及貧富差距加劇，使國際社會面臨前所未有的挑戰，世界正逐漸走向分裂、交易式外交與彼此不信任。 古特雷斯表示，「我們世界的斷層正在擴大」，過去10年間爆發多場戰爭，造成大量平民傷亡，人權遭到踐踏，國際法受到削弱，同時地緣政治分歧加深、不平等惡化，全球互信也持續流失。 面對這些挑戰，古特雷斯呼籲各國不要放棄合作，而應建立「相互依存的世界」。他認為各國應透過經濟、政治、社會與科技等多層次連結，形成更緊密的國際合作網絡，讓不同權力中心能夠在共同的國際法與規則框架下共存。

盼減少對立陣營 古特雷斯指出，世界正不可逆地走向多極化，但多極世界可以有不同發展方向。一條道路是國際社會更加分裂、互不信任升高、合作減少；另一條道路則是建立「網絡化多極世界」，透過相互依存及共享規則，避免世界陷入兩個相互對立的陣營。 他同時警告，單靠軍事力量無法確保和平。古特瑞斯表示，各大強權必須認識到軍事實力本身並不足以解決全球安全問題，國際社會需要透過外交、合作及共同制度處理跨國危機。 氣候變遷也是古特雷斯演說的重要議題。他表示，全球升溫已從遙遠的警告轉變為每天都能感受到的現實，氣候危機造成的影響比許多人預期更早、更嚴重且擴散更廣。聯合國秘書長並呼籲各國制定符合控制升溫目標的能源轉型計畫，逐步降低對化石燃料的依賴。

警告AI有失控風險 在人工智能方面，古特雷斯指出，AI發展速度已經超越許多當初參與創造這項技術的人所預期。他警告，權力除了在國家之間重新分配，也正逐漸從政府轉移至少數大型企業及個人，而人類甚至開始將部分決策權交出來，包括可能自主運作的人工智能系統及致命性自主武器。 古特雷斯認為，全球治理機制目前仍反映過去時代的權力結構，與現今世界的實際情況存在落差。他表示，聯合國及其他國際機構需要因應多極化世界進行改革，讓國際治理制度更符合當代全球權力分布。