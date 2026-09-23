法國戴智能眼鏡街頭偷拍女性日增 巴黎檢察署展開調查

法國巴黎檢察當局周二(22日)表示，他們接獲多項關於女性在街頭遭人用智能眼鏡偷拍的舉報，已展開調查。 媒體報道，近期網上出現偷拍女性的畫面後，歐洲要求對使用智能眼鏡偷拍等採取行動的聲浪日益高漲，例如英國有民眾請願，要求禁售智能眼鏡。 在法國，負責網絡欺凌受害者專線的e-Enfance協會本月針對使用配有攝影功能的眼鏡錄影並在網上分享影片的趨勢，提出警告。 e-Enfance表示，截至本月8日接獲約20名女子通報，大多與Meta智能眼鏡涉偷拍有關。e-Enfance指，需要從這些裝置的設計階段就加強監管，強調「內容創作者將羞辱陌生人當成經營模式時，平台必須零容忍，並對屢犯者停權」。

e-Enfance表示，通報他們專線的案件有類似模式：內容創作者在公眾場所接近年輕女子或女孩，再用智能眼鏡偷拍。目的在於「激起反應、讓她感到不安，或使她陷入尷尬處境」，之後將影片上傳社交媒體，主要是TikTok。 e-Enfance表示，被拍攝者時常成為嘲弄、辱罵甚至威脅的目標，例如法國巴黎一年一度的街頭音樂節期間，一名少女在街上被人拍攝。該名男子戴著Meta智能眼鏡靠近她偷拍後，將影片上傳至TikTok、Instagram和X，影片隨即瘋傳。少女隨後收到「充滿仇恨的留言及死亡威脅」。

巴黎檢察署周二表示，他們已接獲「涉及使用智能眼鏡侵犯私隱的控訴」，但未說明涉及哪些智能眼鏡品牌。檢察署指出，社交媒體上愈來愈多女性在街頭遭人用智能眼鏡偷拍的影片。 根據法國法例，這類罪行最高刑罰為監禁2年以及罰款4萬5,000歐元(約40.3萬港元)。巴黎檢察署表示，已對部分案件展開性侵害調查，涉及「相關行為伴隨未經同意的性接觸」。 Meta與Ray-Ban眼鏡製造商EssilorLuxottica合作研發的智能眼鏡在市場上銷售理想，去年賣出700萬副。Google和Snap等亦準備推出具備AI功能的眼鏡。Meta早前表示已採取多項措施，防止有人竄改智能眼鏡上用來顯示錄影狀態的閃爍LED燈。