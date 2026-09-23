芽莊騎電單車露股挑逗 俄網紅被判終身禁入境越南(有片)

俄羅斯一名女網紅在越南度假勝地芽莊一條公路騎電單車，並拍片上載到社交網。她穿了超短裙並以趴下的姿勢伏在電單車上，期間將右腳向後抬起做出「蠍子」姿勢，露出整個臀部和內褲。她被指行為性挑逗，遭當地法庭判終身禁止進入越南。
現年35歲的Yulia Nikitina被指控「危險駕駛和做出性挑逗行為」，涉嫌在2025年1月至6月分別3次在越南公路上做出同類違法行為。當地官員初時指其所犯罪行可判監禁7年。越南網民批評她魯莽、冒犯和不尊重，越南一向嚴肅看待道路安全和在公眾場所的行為。
為炫耀「美貌」道歉 遭沒收iPhone 16
自俄烏戰爭開打後，越南成為俄羅斯人的旅遊熱點，Nikitina在庭上稱，越南是她第二個家，並為炫耀自己「美貌」的行為道歉。除了終身不得進入越南，她還被罰款3,000萬越南盾(約9,100港元)，其拍片的iPhone 16手機和電單車亦被沒收。Nikitina自稱是電單車特技網紅，觀乎她過去照片，每次均穿著性感駕駛電單車。越南傳媒稱，她只是為了吸引流量，才拍攝和上載那些性挑逗片段。
🚨 Russian girl, Nikitina Iuliia, 34, was sentenced by a Khánh Hòa court fined 30 million VND (~US$1,150) for disturbing public order, and ordered deported from Vietnam after completing the sentence. She chased views. She ended up in court-with a one-way ticket out. 🇻🇳 https://t.co/McBuheACXg— NGO-SUGAR (@ngosugartp) July 28, 2026
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。