芽莊騎電單車露股挑逗 俄網紅被判終身禁入境越南(有片)

俄羅斯一名女網紅在越南度假勝地芽莊一條公路騎電單車，並拍片上載到社交網。她穿了超短裙並以趴下的姿勢伏在電單車上，期間將右腳向後抬起做出「蠍子」姿勢，露出整個臀部和內褲。她被指行為性挑逗，遭當地法庭判終身禁止進入越南。

現年35歲的Yulia Nikitina被指控「危險駕駛和做出性挑逗行為」，涉嫌在2025年1月至6月分別3次在越南公路上做出同類違法行為。當地官員初時指其所犯罪行可判監禁7年。越南網民批評她魯莽、冒犯和不尊重，越南一向嚴肅看待道路安全和在公眾場所的行為。