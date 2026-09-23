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出版：2026-Sep-23 18:25
更新：2026-Sep-23 18:25

芽莊騎電單車露股挑逗 俄網紅被判終身禁入境越南(有片)

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芽莊騎電單車露股挑逗 俄網紅被判終身禁入境越南

一名俄羅斯網紅被指控在越南度假勝地芽莊騎電單車露股挑逗，被越南法庭判終身禁入境。(互聯網)

俄羅斯一名女網紅在越南度假勝地芽莊一條公路騎電單車，並拍片上載到社交網。她穿了超短裙並以趴下的姿勢伏在電單車上，期間將右腳向後抬起做出「蠍子」姿勢，露出整個臀部和內褲。她被指行為性挑逗，遭當地法庭判終身禁止進入越南。

現年35歲的Yulia Nikitina被指控「危險駕駛和做出性挑逗行為」，涉嫌在2025年1月至6月分別3次在越南公路上做出同類違法行為。當地官員初時指其所犯罪行可判監禁7年。越南網民批評她魯莽、冒犯和不尊重，越南一向嚴肅看待道路安全和在公眾場所的行為。

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為炫耀「美貌」道歉 遭沒收iPhone 16

自俄烏戰爭開打後，越南成為俄羅斯人的旅遊熱點，Nikitina在庭上稱，越南是她第二個家，並為炫耀自己「美貌」的行為道歉。除了終身不得進入越南，她還被罰款3,000萬越南盾(約9,100港元)，其拍片的iPhone 16手機和電單車亦被沒收。Nikitina自稱是電單車特技網紅，觀乎她過去照片，每次均穿著性感駕駛電單車。越南傳媒稱，她只是為了吸引流量，才拍攝和上載那些性挑逗片段。

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