日6男遊淡路島同住民宿 22歲男涉更衣室放手機偷拍好友換衫斷正

日本兵庫縣旅遊熱點淡路島發生離奇偷拍事件，日媒報道，6名男子相約出遊並包下當地一幢民宿，其中一名22歲男子涉嫌在民宿的更衣室放置手機，偷拍正在換衣服的一名男性好友……
《神戶新聞》報道，警方表示，疑犯是居於大阪府堺市的22歲男性上班族，涉嫌於周二(22日)晚大約9時，在南淡路市一幢民宿的更衣室，將智能電話架設在隱閉處，用以偷拍正在換衣服的22歲男性好友。
警方指，案發時包括疑犯和受害人在內共6名好友，一同入住該包幢民宿。受害人在更衣室準備換衫時，無意間注意到放在更衣室的一個背包，袋子夾層中竟插著一部智能電話，且鏡頭對準自己。
受害人覺得可疑，隨即拿起手機查看，發現處於錄影狀態，當場揭發同住好友的偷拍行為，並報警處理。
警方經調查，確定該手機屬於受害人同行的22歲男性好友的物品，遂於周三(23日)將他拘捕。面對警方調查，疑犯承認偷拍好友換衣服。警方正進一步調查他是否涉及其他偷拍行為以及案發經過等。
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