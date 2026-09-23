日6男遊淡路島同住民宿 22歲男涉更衣室放手機偷拍好友換衫斷正

日本兵庫縣旅遊熱點淡路島發生離奇偷拍事件，日媒報道，6名男子相約出遊並包下當地一幢民宿，其中一名22歲男子涉嫌在民宿的更衣室放置手機，偷拍正在換衣服的一名男性好友……

《神戶新聞》報道，警方表示，疑犯是居於大阪府堺市的22歲男性上班族，涉嫌於周二(22日)晚大約9時，在南淡路市一幢民宿的更衣室，將智能電話架設在隱閉處，用以偷拍正在換衣服的22歲男性好友。

警方指，案發時包括疑犯和受害人在內共6名好友，一同入住該包幢民宿。受害人在更衣室準備換衫時，無意間注意到放在更衣室的一個背包，袋子夾層中竟插著一部智能電話，且鏡頭對準自己。