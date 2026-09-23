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出版：2026-Sep-23 19:23
更新：2026-Sep-23 19:23

14歲少年遭拒絕交往後狂刺女同學 便利店閉路電視拍下驚悚過程(有片)

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涉案少年在便利店內狂刺女同學。(互聯網)

涉案少年在便利店內狂刺女同學。(互聯網)

英國格洛斯特郡(Gloucestershire)一名14歲男生因不滿同校女生拒絕與他約會，竟持刀尾隨對方進入便利店後施襲，向她狂刺多刀，恐怖過程被便利店閉路電視拍下。

疑沉迷女生數月　遭拒後用假帳戶聯絡

案件周一在布里斯托皇家法院(Bristol Crown Court)審理，控方指出，涉案少年一直對該名就讀同一所學校的女生十分著迷，並追求了對方數月。據報被告去年12月遭女方拒絕追求後，就開始利用虛假社交媒體帳戶，向對方發送訊息。

案發於今年3月15日早上。男生事先在一間商店附近等候受害人，當她再次拒絕約會後，他隨即展開襲擊。庭上播放的閉路電視片段顯示，男生神情平靜地走近女生，其後突然持刀向她連番施襲。店主見狀上前阻止，試圖將兩人分開，期間背部遭刀刺中。

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其後畫面可見女生奔逃，男生則持刀尾隨追趕。女生最終成功逃離商店，到附近一處物業求助及報警。警方其後截獲涉案男生，並在其牛仔褲口袋中搜出一把刀，隨即將他拘捕。

女事主如今見他人突然舉手會感驚慌

法庭指出，女生頸部、雙手及面部均有刀傷，背部亦出現瘀傷。被告因年齡及法律原因不得公開姓名。他早前已承認意圖傷人、造成他人嚴重身體傷害及在公眾地方管有刀具等罪名。受害女生庭上形容事件至今仍令她活在恐懼之中，甚至外出時亦會因他人突然舉手而受驚；並說至今仍不時夢見事發經過，在夢中反覆重歷事件，睡眠亦受影響。負責案件的探員指，受害人被刺多刀僅受輕傷是非常幸運，「若刺中其他部位，我們面對的很可能是一宗致命案件」。

案發片段︰

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