14歲少年遭拒絕交往後狂刺女同學 便利店閉路電視拍下驚悚過程(有片)

涉案少年在便利店內狂刺女同學。(互聯網)

英國格洛斯特郡(Gloucestershire)一名14歲男生因不滿同校女生拒絕與他約會，竟持刀尾隨對方進入便利店後施襲，向她狂刺多刀，恐怖過程被便利店閉路電視拍下。

疑沉迷女生數月 遭拒後用假帳戶聯絡

案件周一在布里斯托皇家法院(Bristol Crown Court)審理，控方指出，涉案少年一直對該名就讀同一所學校的女生十分著迷，並追求了對方數月。據報被告去年12月遭女方拒絕追求後，就開始利用虛假社交媒體帳戶，向對方發送訊息。

案發於今年3月15日早上。男生事先在一間商店附近等候受害人，當她再次拒絕約會後，他隨即展開襲擊。庭上播放的閉路電視片段顯示，男生神情平靜地走近女生，其後突然持刀向她連番施襲。店主見狀上前阻止，試圖將兩人分開，期間背部遭刀刺中。