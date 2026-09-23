搭機隔離位陌生男自慰 25歲女要求換位遭拒超崩潰：正常人不會清晨6點做這種事

戥佢慘！美國一名25歲女子乘搭聯合航空(United Airlines)班機時，發現隔離座位男乘客自慰，她受不了要求換位，卻被空服員拒絕……
美國全國廣播公司(NBC)報道，事發於從紐約羅徹斯特飛往新澤西紐瓦克機場的聯合航空班機上，女子憶述，隔壁座位的男乘客年約35至40歲，外表「很正常、普通」，估不到他在座位上突然自慰，「他應該不是第一次這樣做，正常人不會在清晨6時做這種事」。
女子立即向空服員投訴，空服員容許她站在通道避開自慰男，這樣便過了約1小時。但在飛機準備降落、必須坐在位上，空服員卻告訴她機上已無其他座位，只能返回原位。女子說，多次表明不願坐回去，但空服員說，「我可以點做呢？」
由於座位在機艙後方，順序下機要等較長時間，她又被迫在自慰男旁邊多坐一段時間。自慰男最終若無其事下機，未受到任何處置。
聯合航空回應「火上加油」
女子事後向聯合航空、聯邦航空管理局及聯邦調查局投訴。但聯合航空在回覆信件中，將男子的行為形容是「讓你感到不安的舉動」。對此，事主批評這番措辭等如暗示公然自慰是「可以接受的行為」。
聯合航空最終僅給女子100美元(約784港元)的飛行消費券，但她的機票費用高達約400美元(約3,137港元)。聯合航空發言人其後向媒體表示，公司正調查事件，不予置評。
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