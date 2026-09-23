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出版：2026-Sep-23 22:58
更新：2026-Sep-23 22:58

印度婦失足跌落大湯鍋 慘遭滾湯淥死(有片慎入)

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印度婦失足跌落大湯鍋 慘遭滾湯淥死(有片慎入)

印度一名婦人搬運滾湯時，失足跌進大湯鍋慘遭淥死。(互聯網)

印度安得拉邦發生一宗恐怖意外。一名婦人為「象神節」活動準備熱食免費派給大眾時，疑踩到裙尾或絆倒，失足並頭向下、腳朝天跌進裝有滾湯的大湯鍋裡面，導致全身嚴重燙傷，最終不治。

現場閉路電視畫面可見，兩名婦女合力抬著一個大鍋，裡面冒出熱氣，其中一人忽然失平衡，整個人跌進鍋裡面。另一人急忙將她扶起，那名失足婦人仍有意識，坐於地上後再自行起身，其後不支倒向一旁座椅。片段結束前，她雙手揮動可見其仍清醒。該名跌進湯鍋女義工46歲、名叫Sujatha，送院搶救後，不幸於隔天傷重死亡。

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