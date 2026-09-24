特朗普聯大演說 AI美改稱「超級智能SI」

美國科技巨頭及研究人員近期接連對人工智能(AI)失控風險提出強烈警告、呼籲放慢AI發展及設立監管機制之際，美國總統特朗普周二(22日)在聯合國大會發表演說時重申反對監管AI發展，表示美國「完全拒絕」國際社會建立全球性體系來監管AI發展，又說所有美國文件中的AI將改稱為「超級智能」(super intelligence，SI)，這用詞能「更準確」地反映其「驚人」能力，高呼：「歡迎一個超級智能新世界！」 特朗普表示：「從這一刻起，美國所有的文件，希望全世界的文件，都將改用更準確的用詞『超級』(super)來取代『人工』(artificial)。所以這是『超級智能』。」

「人工」一詞「聽起來像是假的」 特朗普表示，「『人工』一詞讓它聽起來像是假的，它不是假的，它確實很驚人，但我們必須小心」。特朗普再次表明不同意監管AI，表示：「我們正領先中國及其他所有(國家)很多，我們會保持這種狀態」，但又指每一項重大新科技都會帶來挑戰，「超級智能也不例外」。 特朗普表示，「我們只會鼓勵它……不是管制它」，「我不會窒礙一種會比工業革命更大規模的東西的發展」，又說會透過司法部密切監察，政府有需要時「便會管制它」，美國將「負責任地」保持在AI產業的領導地位。

美國《國會山莊報》(The Hill)報道，超級智能已被定義為一種超越人類智慧的人工智能形式。它是許多AI企業的終極目標，而對於警告AI對人類構成威脅的人來說，這也是最大的擔憂。英國廣播公司(BBC)報道，過去一周，特朗普在其社交平台Truth Social要求粉絲為AI改名投票，候選名稱包括superior intelligence、extreme intelligence和supreme intelligence，結果super intelligence勝出。 此外，法國總統馬克龍在聯合國大會上也談到AI發展，他反對僅由美國及中國決定一切，期望所有關注自身獨立、不願成為「世界兩大強權附庸」的主權國家共同研發一個可以共享的開源先進模型，「絕不能依賴任何一方」。