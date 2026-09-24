習特會｜特朗普親迎習近平到訪　兩國元首握手問候短暫交流(有片)

習近平和夫人彭麗媛步出專機後，與特朗普夫婦握手問候和短暫交談。特朗普與中方代表團成員握手，美方安排小朋友向習近平伉儷送上鮮花，現場亦有海陸空三軍人員列隊迎接，並奏起兩國國歌和鳴放禮炮，美軍戰機飛越基地上空。

白宮將於24日為習近平舉行歡迎儀式

特朗普其後送習近平上專車離開，雙方再兩度握手交談，專車之後駛離基地，特朗普其後亦登上直升機離開。陪同習近平出訪的包括習近平夫人彭麗媛、中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇、中共中央政治局委員、外長王毅等。

根據安排，白宮星期四(24日)會舉行歡迎儀式，特朗普和習近平檢閱儀仗隊後，就會展開雙邊會談，習近平伉儷晚上將到白宮東廳出席國宴；最後一日行程包括茶敘和參觀美國國家檔案館。今次是習近平相隔3年再次訪美，以及相隔11年再次國事訪問美國，亦是特朗普今年5月訪華後，中美元首半年內實現互訪。