熱門搜尋:
國慶黃金周 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
國際
出版：2026-Sep-24 07:25
更新：2026-Sep-24 07:25

習特會｜特朗普親迎習近平到訪　兩國元首握手問候短暫交流(有片)

分享：
習特會，特朗普親迎習近平到訪，兩國元首握手問候短暫交流。(Reuters)

習特會，特朗普親迎習近平到訪，兩國元首握手問候短暫交流。(Reuters)

國家主席習近平乘坐專機，於本港時間周四凌晨約5時42分飛抵美國安德魯斯空軍基地，展開對美國的三日國事訪問，美國總統特朗普親自到場迎接，並為習近平舉行歡迎儀式。

習近平和夫人彭麗媛步出專機後，與特朗普夫婦握手問候和短暫交談。特朗普與中方代表團成員握手，美方安排小朋友向習近平伉儷送上鮮花，現場亦有海陸空三軍人員列隊迎接，並奏起兩國國歌和鳴放禮炮，美軍戰機飛越基地上空。

習近平和夫人彭麗媛步出專機後，與特朗普夫婦握手問候和短暫交談。(Reuters) 習近平和夫人彭麗媛步出專機後，與特朗普夫婦握手問候和短暫交談。(Reuters) 習近平和夫人彭麗媛步出專機後，與特朗普夫婦握手問候和短暫交談。(Reuters) 有海陸空三軍人員列隊迎接，並奏起兩國國歌和鳴放禮炮，美軍戰機飛越基地上空。(euters) 特朗普其後送習近平上專車離開。(Reuters)

白宮將於24日為習近平舉行歡迎儀式

特朗普其後送習近平上專車離開，雙方再兩度握手交談，專車之後駛離基地，特朗普其後亦登上直升機離開。陪同習近平出訪的包括習近平夫人彭麗媛、中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇、中共中央政治局委員、外長王毅等。

根據安排，白宮星期四(24日)會舉行歡迎儀式，特朗普和習近平檢閱儀仗隊後，就會展開雙邊會談，習近平伉儷晚上將到白宮東廳出席國宴；最後一日行程包括茶敘和參觀美國國家檔案館。今次是習近平相隔3年再次訪美，以及相隔11年再次國事訪問美國，亦是特朗普今年5月訪華後，中美元首半年內實現互訪。

訂閱 《am730》 電子報
每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務