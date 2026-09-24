FBI被駭竊密　包括負責中俄的情報員等數千人資料外洩

路透社報道，ShinyHunters宣稱竊取大量資料，涵蓋幾乎所有現職探員、前探員及求職者，內容包括達3.8萬名員工姓名、地址、電話等個人資料，以及他們的任務細節，例如派駐的分局，涉及高風險情報、安全或反間諜工作的敏感部門。ShinyHunters指出，今次行動是報復FBI於2026年5月發布公告，詳述該組織的作案手法並建議目標不要支付贖金，組織將扣留相關資料作為勒索籌碼，直到FBI撤回該貶損聲明為止。

路透：22人身分細節與黑客提供資料吻合

ShinyHunters提供一張據稱是FBI招聘網站被塗鴉的截圖，以及一小部分被竊資料樣本。路透社報道，當中包括部份未曾公開的部門及計劃，其中14名可確認身份的人員，負責對華事務，包括「中國犯罪集團調查小組」、「中國技術轉移分析組」及「中國情報科」的人員；另外有9人從事涉及俄羅斯的工作，3人負責針對伊朗或黎巴嫩真主黨的情報工作。路透社未能完整查證整份試算表的真實性，但透過將駭客外洩的資料與信用紀錄，以及暗網情報平台「District 4 Labs」過去掌握的外洩資料進行交叉比對，目前已成功個別查證超過22人的身分細節。