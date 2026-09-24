3中國女子到泰國遭禁錮性侵　求救叮囑：不要回覆　警拘4名中國男子(有片)

泰國春武里府邦拉蒙縣警方聯合移民、旅遊警察等多個部門，突襲當地一處兩層住宅，救出3名中國女子，並拘捕4名中國男子。3名女子初步向警方稱，她們此前被聯系以從事娛樂工作，抵達涉事住宅後卻遭到拘禁，並指稱期間受到性侵，家屬還被要求支付贖金。目前，警方正在對相關指控、現場物品及電子證據展開進一步調查。
綜合報道，警方表示，周二(22日)晚上11時許，警方已經一名中國女子親屬的求助，指之早接到女子通過微信發送求救信息，表示自己遭到拘禁，自己的手機不在身邊，現場有數名男子及3名女性，要求親屬立即報警，同時希望警方派出較多人手前往救援，她更特別提醒，收到求救信息後不要回覆訊息。
4名被捕中國男子疑非法入境泰國
警方聯絡並協調多個部門，合共出動廿多名人員，於23日凌晨展開行動，攻入一棟兩層住宅，救出3名分別為36歲、32歲及23歲中國女子，她們身上有多處傷痕，拘捕4名中國男子。並在現場檢獲鐵鏈、多盒避孕套，以及疑似與吸食冰毒有關的物品。
根據3名女子口供，她們以從事娛樂工作為由聯絡，抵達別墅後卻遭到禁錮，及性侵，對方還向她們的家人勒索贖金。至於被捕的4名中國男子均無法出示護照，懷疑可能非法入境泰國。上述情況目前均已進入警方調查程序，具體事實仍有待進一步核查。
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