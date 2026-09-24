F-35戰機零件「無故」被轉運香港 彭博：現已被中方扣押

美國政治新聞網站《Politico》早前報道，一批F-35戰鬥機的敏感技術零件由澳洲運往美國維修運輸途中，「莫名其妙」被轉運至香港，至今不清楚下落，事件引起隱形技術等機密外洩疑慮，美方已介入調查。《彭博》引述知情人士報道，該批零件目前已由中國政府扣押，至今尚未歸還。報道未有提及零件被轉運至香港的具體原因，亦未交代中國政府接管的具體時間及方式。美國國防部表示正全力回收涉事零件，中國駐美大使館拒絕對事件置評，香港特區政府早前表示不評論個別事件。

報道指，美國速遞公司UPS於5月底承運一架來自澳洲軍方F-35戰機的駕駛艙蓋及武器艙門運往美國進行檢查，並可能作維修或處置，該兩個零件均由洛歇馬丁公司供應，表面塗有雷達吸波材料，用以增強隱形能力。運載零件的飛機在前往美國途中停留南韓，然後飛去香港。消息人士指，目前不清楚這架飛機為何在南韓停留，以及為何轉飛香港，亦不清楚是有意改道抑或出於失誤。報道指，中國政府後來取走有關零件，至今仍未歸還。 澳洲防長稱轉運零件非機密裝備

澳洲國防部長馬爾斯周二(22日)表示，正全面調查事件，同時與美國政府及洛歇馬丁保持密切合作，但他特別補充，據其了解失蹤的並非機密敏感裝備。