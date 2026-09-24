家族連續五代同日出世　性別梅花間竹　刷新世界紀錄(有片)

美國愛荷華州一個家族最新出生的男嬰，竟與他的媽媽、外公、曾祖母及高祖父生日一樣，皆於「9月14日」這天出世，跨越118年，寫下連續5代都有成員在同天出生的驚人紀錄，性別更是梅花間竹的排列，這個家族正式獲認證為健力士「最多世代同一天出生」世界紀錄。

綜合報道，這個神奇的紀錄始於1907年出生的Wilbur Hallow，他的女兒Addie Hallow於1949年出世，她的兒子Fred Hallow於1972年出生，Fred的女兒Emma Bell在1997年出世，她的兒子Arthur Bell亦於去年9月14日誕生，成為Hallow-Bell家族的五代紀錄。Emma懷孕時得知預產期為2025年9月14日，她和丈夫Wyatt當時都認為機率幾乎微乎其微，詎料Arthur真的選在當日出生。Emma說：「我本以為這是百萬分之一的機率，但它確實發生了，甚至連性別順序都是男、女、男、女、男。」