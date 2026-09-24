釜山警制伏醉漢掉一物 路人急「守護尊嚴」 影片瘋傳揭再翻炒(有片)

南韓釜山近日一段當地警方執法影片在社交平台掀起話題，一名男警在制伏醉酒人士時，其假髮突然脫落，令其禿頭「現形」，沒想到有民眾竟暖心協助「守護尊嚴」，默默撿起假髮，更「自然地」幫警員重新戴回頭上，原本緊張的執法場面瞬間變調。正當網民討論事件是否於近日發生時，方發現該段影片早於2024年已流傳，只是近期再被「翻炒」。

社交平台X有南韓網民周日(20日)發布該段10秒影片，可見當時數名警察晚上於街頭執法，其中一警站著拉住一名情緒激動的民眾，另外3名警察則跪坐在地合力壓制一名鬧事醉漢，現場一度混亂。其中一名背對鏡頭的警察頭上的假髮突然脫落，影片可見他雖然感覺到「突發意外」望向後方，但因忙著控制場面根本無暇「尋髮」，正當「一片光明」之際，沒想到站在旁邊的一名男性市民默默撿起假髮，並未出聲提醒，趁對方仍專心壓制醉漢時，輕輕把假髮重新戴回他的頭上，該警員按回假髮後，繼續忙著處理醉漢。

網民忍俊不禁 「釜山充滿人情味」 這個「過分貼心」舉動讓原帖網民忍俊不禁，笑稱：「果然釜山充滿人情味呢哈哈哈，啊……明明不該笑的，但這真的忍不住會笑出來。」影片曝光後被迅速瘋傳，引發網民熱議，「還輕輕幫他把『蓋子』蓋回去」、「這畫面也太有人情味了吧哈哈哈」、「還以為這種情節只會出現在電視劇」不過也有不少網民注意到警員執法工作「看到辛苦執勤的警察，真的讓人肅然起敬、「警察真的辛苦了」。影片至今有160萬人次觀看，正當網民以為事是近日發生時，有人發現該段影片早於2024年已流傳，只是近期再被「翻炒」。

취객 난동 제압하다가 가발이 벗겨진 부산 경찰관…



그 와중에 주변 시민이 자연스럽게 다시 씌워줌 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ



역시 부산 정감 넘치네 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ



아… 웃으면 안 되는데 이건 진짜 웃음이 나온다 ㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/dKZAWQPmUB — 고니 (@GONI_GOOD) September 20, 2026