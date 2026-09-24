特技網紅與「未來戰士」人型機械人MMA　最終誰勝誰負？(有片)

人類與機器人的戰鬥不再只是科幻電影情節，美國三藩巿近日上演全球首場「人機對決」的MMA，由職業特技網紅Frankie Lapenna，肉身迎戰高183公分、被暫時稱為「Terminator」(終結者)的人形機器人，雙方在格鬥籠內正面交鋒，詎料大受觀眾歡迎，就連原本無意搞人機對決的主辦機構都被男士們「感動」，表示「要再辦一次」。

綜合報道，活動於上周五(18日)由機械人格鬥公司REK主辦，由人類Frankie Lapenna對由人員遠端操控深圳眾擎機器人(EngineAI)的人形機械人T800，T800頭部更特意換成「Terminator」造型非常有氣勢，連Frankie的教練都忍不住說：「兄弟，我真為你感到害怕。」REK在網上分享一段長約45秒的影片。Frankie先揮了幾拳，接著胸口和腹部連續挨踢，最後見Frankie被踢飛倒地。不過，REK卻在X回覆網民時說，Frankie挨了幾腳還是繼續打，最後「打敗了這台機器人」。Frankie賽後貼出手腫起來的照片，說拳頭在比賽中骨折。原來他當晚接連挑戰3個不同機器人。Frankie形容，被機器人擊中的感覺「一點都不好受，就像被棒球棒打中，而且更糟」，因為機器人的四肢比棒球棍還要緊密且沉重得多。