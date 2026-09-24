30元買下舊畫　驚揭出自失蹤名畫家之手　料可拍得25萬元(有片)

美國一名觀察力非凡的尋寶男子，在密西根州一場房產拍賣會上，僅以30美元(約235港元)買下一幅舊畫，詎料，這幅畫竟是出自一位失蹤數十年的著名女藝術家之手，身價立即水漲般高，如今這幅畫將被拍賣，估價更高達25萬美元。
綜合報道，這幅畫作名為《梅里厄姆議員的貝殼》(Alderman Merriam's Shells)，是出自美國芝加哥女藝術家Gertrude Abercrombie之手，她以超現實主義繪畫而聞名，其作品以神秘夢幻的氛圍為特色。原來，尋寶男子正正注意到畫作左下角有簽名和年份「Abercrombie, '51」，由此發現這幅畫作可能是Gertrude於1951年創作的作品。尋寶男子再翻查到同一幅畫的舊照片，當時畫作仍保留著原畫框。令他更加堅信。尋寶男子隨後聯繫了羅斯福大學的藝術史學家鑑定這幅畫作，亦獲得證實。
畫作或以買入價8300倍以上賣出
專家們追溯了這幅畫的歷史，發現它於1952年被贈予密西根州一名醫生作為醫療禮物。之後，這幅畫在其家族中保存了數十年，直到在一次拍賣會上被售出，最終落入了尋寶男子手中。這幅畫目前正透過弗里曼拍賣行進行拍賣準備，預計成交價在15萬至25萬美元(約118萬至196萬港元)之間。如果最終以最高估價成交，其價值將比最初的購買價格增加8,300倍以上。
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。