熊母子誤闖商店閒逛　無破壞無襲擊　結局卻令人心碎(有片)

加拿大卑詩省日前有一對熊母子，經過一間藥房門口時，自動門剛好打開，牠們也就自然進內閒逛，令店內職員及顧客驚呆，幸熊母子像逛街購物一樣，並無破壞商店或作出襲擊人類行為，但牠們仍然成為人類與野生動物之間的犧牲者。

綜合報道，事發於周一(21日)下午，在卑詩省小鎮Hope一間藥房，有一對熊母子誤闖入內，店員Kara Kelso說：「我聽到有人喊『熊！』才意識到，真的有熊進來了。」她趕緊疏散顧客和報警，並用手機開始拍片：「熊剛進來時，直接去了化妝品區，還走到香水櫃台。小熊一直緊跟著，母熊看起來很自在，好像就是來拿自己需要的東西，小熊就一路跟著玩。最後，牠們又回到了藥房後面。」藥房助理 Erin Regan亦說：「完全超現實，牠們沒有想立刻逃走，而是像逛街購物一樣，好像試過無數次般」。最後母熊從收銀台後面經過，嗅了Kara一下，然後就走了，小熊也跑著跟上，一起朝Fraser River方向離開。