英國空軍訓練機墮毀　兩飛行員彈射逃生輕傷（有片）

根據現場目擊者說法，飛機起飛時疑似出現橙色火焰，隨後加速升空，但很快燃起大火。現場影片則顯示，飛機疑似失控俯衝，2名飛行員在飛機墜地起火前彈射逃生，隨後農田升起巨大火球及濃煙。

英國皇家空軍（RAF）一架Hawk T2「鷹式」高級噴射訓練機，昨日（9月23日）從北威爾斯安格爾西島（Anglesey）的皇家空軍谷基地（RAF Valley）起飛後不久墜毀，機身隨後起火。機上2名飛行員及時彈射逃生並開傘，僅受輕傷，目前已送往伯明翰接受治療。

北威爾斯警方已確認2名飛行員已脫險。英國國防部及皇家空軍則已展開調查，並要求民眾暫時遠離事故現場。事故發生後，英國皇家空軍宣布為安全起見，在調查期間暫停Hawk T1及Hawk T2訓練機運作。這兩款雙座跨音速訓練機主要用於訓練噴射戰鬥機飛行員。

服役17年首傳全機損失

此次墜毀的機號為ZK032，屬於Hawk T2型。Hawk T2自2009年起逐步取代舊型Hawk T1，相較上一代機型採用數位螢幕玻璃座艙，並配備先進航電、電子戰訓練及雷達模擬系統，主要讓飛行員在駕駛颱風（Typhoon）戰機或F-35等作戰機種前，接受更接近實戰環境的訓練。

Hawk T2搭載勞斯萊斯Adour Mk.951渦輪扇發動機，最大速度約每小時1,028公里，實用升限約4.2萬呎，最大起飛重量約9.1公噸。RAF Valley第4飛行訓練學校目前約配備28架Hawk T2，是英國先進噴射機飛行訓練的重要基地，英國皇家海軍飛行員也在此接受部分訓練。