OpenAI入侵澳洲政府網站　總理阿爾巴內塞：不可接受

阿爾巴內塞公布入侵事件，指OpenAI的AI代理，在6月18月入侵澳洲政府全民醫保計劃（Medicare）的網站，AI在未經授權下取得檔案及統計數據。他提及，雖然網站內容不涉及敏感資料，但不可接受，又批評OpenAI一直到未有及時通報，一直到兩周前才知會澳洲政府發生入侵事件，對此深感失望。他指，已經直接向OpenAI行政總裁阿特曼（Sam Altman）表示高度關切，預告會採取法律行動。

澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）在紐約出席聯合國大會期間表示，美國人工智能（AI）公司OpenAI入侵澳洲政府的網站，形容情況是不可接受。

目前無私人資料外洩

阿爾巴內塞指，目前沒有私人資料外洩，初步發現還有3個政府網站可能被入侵，包括澳洲健康及福利研究所（Australian Institute of Health and Welfare,）及維多利亞州衛生部的網站（Victorian Department of Health），正全面調查有沒有其他政府網站受影響。

OpenAI表示，在8月的內部檢查時，才發現有AI在數個澳洲政府網站中，未經授權下取得部份數據，但目前沒有證據顯示AI取得病人資料，又指將會配合澳洲政府的調查。