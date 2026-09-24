國際分析｜習近平訪美 中方握王牌 美2030年代前稀土仍難擺脫依賴中國

國家主席習近平訪美，美國總統特朗普親身接機，足見對中美關係的重視。周四正式上演的「習特會」料觸及AI安全發展、貿易及兩國之間的眾多議題，當中稀土問題被視為焦點之一，亦是中方的談判王牌。儘管特朗普重返白宮後，大力推動本土稀土產業，令美國的稀土開採及加工能力近年有所增長，但業界普遍認為，美國在2030年代之前，仍無法擺脫對中國稀土供應的依賴。 美稀土產量升 仍須靠進口支撐 稀土屬美國認定的60種關鍵礦物之一，經加工後可製成磁體及其他材料，廣泛應用於武器、汽車及電腦等產品。根據礦產顧問公司Benchmark Mineral Intelligence數據，自特朗普去年重返白宮以來，美國最常用的兩種稀土產量已增加逾兩倍，但目前僅能滿足國內42%需求。即使未來5年產能進一步提升，美國屆時仍需依靠進口來滿足近四分一需求。

中國作為全球最大的稀土開採及精煉國，去年同意將出口限制措施延後至11月10日實施。路透社早前報道，延長相關措施寬限期亦是今次「習特會」的討論事項之一。相比之下，白宮曾訂下2027年1月前全面阻止中國稀土進口的目標，但按目前情況來看，幾乎不可能如期達成。 ING分析師張可可(Coco Zhang)表示︰「美國的目標並非取代中國成為全球主要供應者……而是建立具規模的替代供應鏈，以便在地緣政治風險升溫時保障戰略產業運作。」 特朗普列稀土為國家安全重點議題

特朗普把稀土列為國家安全重點議題，重返白宮後向MP Materials、USA Rare Earth、Energy Fuels等企業投入數以十億計美元資金，希望削弱中國在相關領域的主導地位。儘管這些投資已經開始取得成效，但美國對進口的持續需求，凸顯特朗普在與習近平的談判中處於弱勢地位，同時亦揭示要重建一個早於二十世紀末逐漸被放棄的稀土產業，並非易事。 礦物加工初創企業Valor創辦人辛哈(Kunal Sinha)表示：「我們必須抓緊時間，當整個(稀土)體系完成後，就能滿足相關需求。」

重稀土加工成美一大瓶頸 此外，美國目前幾乎無法加工任何軍事用途的所謂「重稀土」(heavy rare earths)，加工能力極其匱乏。根據基準數據，到2031年，這些高度專業化的礦物的產量應會上升，但仍將遠低於市場與國防的實際需求。 加工能力不足正正亦是美國面對的主要挑戰。由於17種稀土元素在化學及機械分離過程中極為複雜，稀土精煉技術一直難以掌握。總部位於英國的全球關鍵礦物與材料市場研究機構Project Blue分析師Todd Downing指，西方國家確實已較以往更有能力降低對中國的依賴，但若要在整條供應鏈上全面取代中國，難度仍然極高。

不過，美國稀土企業近年正持續擴張。例如MP Materials本月已開始向通用汽車，交付由自家精煉稀土製成的磁體。USA Rare Earth則在獲得美國政府資金支持後積極收購資產，今年先後購入巴西礦場及法國加工廠；Energy Fuels亦同意收購一家曾於南卡羅來納州興建大型磁體工廠的公司。 金融服務公司Clear Street稀土分析師Tim Moore表示：「稀土供應鏈回流美國的進程正在推進。雖然仍處於早期階段，但確實正在發生。」 包括Nth Cycle、Ucore Rare Metals等新創企業，亦正測試新的稀土精煉技術。電動車業界組織ZETA主管Albert Gore表示，美國正迅速提升整條供應鏈的材料生產能力，而電動車行業正是稀土磁體的重要需求來源。

但中國仍然手握大量稀土籌碼。路透社較早時報道，部分中國供應商因擔心觸怒北京，已開始減少向美國出貨。若中方決定正式禁止稀土出口，美國製造業或面臨更大衝擊。 福特曾因稀土供應中斷 停美廠房運作 以福特汽車為例，該公司去年曾因中國稀土供應中斷而一度暫停美國工廠運作。美國關鍵礦物精煉與回收科技初創企業Nth Cycle行政總裁Megan O'Connor表示，業界正全力加快建立本土加工能力，而公司早前亦剛與嘉能可(Glencore)簽署一項價值10億美元(約78億港元)的供應協議。

業界普遍認同，美國正以近年少見的速度打造本土稀土供應鏈，但在可見將來，中國在全球稀土加工及供應體系中的主導地位仍難以被撼動。有分析認為，中方有「稀土牌」，美國則有晶片作為談判王牌，雙方可能「能不用就不要用」，留待關鍵時候才打出。