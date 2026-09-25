習特會｜訪美獲高規格接待 習近平：願與美一起管控AI

國家主席習近平到訪美國進行3天國事訪問，獲美方高規格接待。美國總統特朗普打破外交慣例親身到場接機後，在香港昨晚10時左右於白宮為習近平舉行正式歡迎儀式，479名美軍官兵組成儀仗隊演奏迎賓曲迎接習近平和其夫人彭麗媛。特朗普與習近平隨後相繼發表講話，習近平提到中美合作空間十分廣闊，並指中美都是AI(人工智能)大國，中國願意與美國一起管控AI。兩人之後會舉行會談，特朗普稍早前稱AI將是主要議題。

B1轟炸機飛越上空向剛抵埗的習近平致敬，特朗普被其發出的巨響嚇到齜牙咧嘴。(美聯社)

習近平和夫人彭麗媛乘坐的專機於美國時間周三下午5時40分(香港周四清晨5時40分)抵達華盛頓安德魯斯空軍基地，新華社稱特朗普和夫人梅拉尼婭熱情迎接。習近平伉儷離開飛機步落梯級後，兩名男女童向他們送上鮮花，禮兵則分列紅地氈兩側致敬；然後美軍儀仗隊演奏中美兩國國歌，並鳴放禮炮，以及一架B1轟炸機飛越致敬。新華社報道，特朗普表示，很高興在華盛頓接待習近平和彭麗媛，這是一次舉世矚目的訪問。習近平主席是偉大的領導人，這是一個偉大的時刻。奧巴馬任總統時曾於2015年全家到安德魯斯空軍基地迎接教宗方濟各。若不計教宗訪美的特例，今次是逾60年來美國總統首次到場迎接外國元首落機，亦是習近平超過10年來首次到訪白宮。

習近平抵步後發表書面講話，提到中美兩國人民長期友好交往，雙方利益深度交融，兩國應該成為夥伴而不是對手；實現中華民族偉大復興和讓美國再次偉大，完全可以並行不悖、相互成就、造福世界。習近平又指，特朗普總統今年5月訪問中國時，雙方同意構建中美建設性戰略穩定關係，為未來中美關係發展作出戰略指引。中美雙方應該相向而行，推動形成合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期的穩定關係，走出一條新時代中美兩個大國正確相處之道。習近平又稱，期待與特朗普就關乎兩國關係和世界局勢的重大問題深入交流。習近平又稱，大熊貓是中美兩國人民友誼的使者，他宣布再過幾天，大熊貓「平平」、「福雙」將落戶亞特蘭大動物園，同美國人民見面；未來5年，中方將邀請10萬名美國青少年來華交流學習。

特朗普：中美均想AI維持現狀

特朗普昨稍早於社交網稱，與習近平會晤是大日子，「超級智能」(Super Intelligence、SI，特朗普為AI新改的名字)將成兩人討論的主要議題，「但我希望它維持現狀，中國的立場也是」。特朗普於當地周四晚將為習近平設宴，美國政商界領袖均會出席，包括英偉達行政總裁黃仁勳等科企高層。習近平周五參觀美國國家檔案館後結束訪美回國。

中美貿易休戰延至明年1月

習近平抵達美國後，美國財長貝森特接受訪問時稱，與中方經貿談判牽頭人、副總理何立峰日前在紐約會晤時同意，原訂11月10日屆滿的釜山協議，即貿易休戰期延長多2個月，至明年1月10日，以便雙方有更多時間磋商更廣泛的貿易協議。商務部新聞發言人何亞東昨稱，中美新一輪經貿會談首次就AI對話。