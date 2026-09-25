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國際
出版：2026-Sep-25 07:30
更新：2026-Sep-25 07:30

習特會｜習近平冀美方堅持反對台獨立場　特朗普：進行了很好的會談(有片)

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習特會，習近平冀美方堅持反對台獨立場，特朗普：進行了很好的會談。(AP)

習特會，習近平冀美方堅持反對台獨立場，特朗普：進行了很好的會談。(AP)

正在國事訪問美國的國家主席習近平當地周四(24日)早上到白宮，出席美國總統特朗普為他舉行的隆重歡迎儀式，並與特朗普舉行會談。習近平呼籲美方堅持反對台獨立場，慎重處理台灣問題，強調要將中美建設性戰略穩定關係的願景轉化為行動；而特朗普則形容習近平訪美是偉大的訪問。

習近平指出，中美兩國元首不到半年時間內互訪，在中美關係史上是前所未有。今年5月，他和特朗普一致決定構建中美建設性戰略穩定關係，反映了中美關係的現實，也體現了對未來的期許，要把這一願景轉化為行動，中美兩國應當、也完全可以在務實合作中互利共贏、在良性競爭中彼此成就、在求同存異中妥處分歧。習近平強調，中方維護國家統一與領土完整的立場很清楚，希望美方堅持反對台獨的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作和兩國關係發展，奠定堅實基礎。習近平亦談及中東局勢，指出中方一直認為各國的主權與安全都要得到尊重，始終為緩局降溫發揮建設性作用，鼓勵各方堅持和平選擇，保持談判勢頭。中方支持美伊兩國回歸伊斯蘭堡諒解備忘錄，希望雙方盡早重回對話談判解決問題的軌道，最終達成包括核問題在內的全面協議，盡早實現和平。

中美元首會談前。(AP) 中美元首會談前。(AP)

兩國元首就就中東局勢、烏克蘭危機交換意見

特朗普表示，習近平主席這次對美國的國事訪問是一次偉大的訪問。美中都是大國，他同習近平主席是好朋友，保持著深入密切溝通。在兩人的領導下，美中關系一定能搞好。兩國經貿團隊舉行新一輪磋商取得新的成果，雙方要繼續對話，達成更好的協議。人工智能關乎人類未來，美中應就此保持對話，加強合作。兩國元首還就中東局勢、烏克蘭危機、朝鮮半島等重大國際和地區問題交換了意見。特朗普表示，與習近平進行了很好的會談。

特朗普在會談後與習近平去到白宮新建的花崗岩直升機停機坪參觀，並登上總統專機「海軍陸戰隊一號」。習近平到下午約1時半離開白宮。他登上專車前與特朗普握手。習近平將於稍後會再到白宮，出席國宴。

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