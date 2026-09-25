習特會｜習近平冀美方堅持反對台獨立場　特朗普：進行了很好的會談(有片)

正在國事訪問美國的國家主席習近平當地周四(24日)早上到白宮，出席美國總統特朗普為他舉行的隆重歡迎儀式，並與特朗普舉行會談。習近平呼籲美方堅持反對台獨立場，慎重處理台灣問題，強調要將中美建設性戰略穩定關係的願景轉化為行動；而特朗普則形容習近平訪美是偉大的訪問。
習近平指出，中美兩國元首不到半年時間內互訪，在中美關係史上是前所未有。今年5月，他和特朗普一致決定構建中美建設性戰略穩定關係，反映了中美關係的現實，也體現了對未來的期許，要把這一願景轉化為行動，中美兩國應當、也完全可以在務實合作中互利共贏、在良性競爭中彼此成就、在求同存異中妥處分歧。習近平強調，中方維護國家統一與領土完整的立場很清楚，希望美方堅持反對台獨的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作和兩國關係發展，奠定堅實基礎。習近平亦談及中東局勢，指出中方一直認為各國的主權與安全都要得到尊重，始終為緩局降溫發揮建設性作用，鼓勵各方堅持和平選擇，保持談判勢頭。中方支持美伊兩國回歸伊斯蘭堡諒解備忘錄，希望雙方盡早重回對話談判解決問題的軌道，最終達成包括核問題在內的全面協議，盡早實現和平。
兩國元首就就中東局勢、烏克蘭危機交換意見
特朗普表示，習近平主席這次對美國的國事訪問是一次偉大的訪問。美中都是大國，他同習近平主席是好朋友，保持著深入密切溝通。在兩人的領導下，美中關系一定能搞好。兩國經貿團隊舉行新一輪磋商取得新的成果，雙方要繼續對話，達成更好的協議。人工智能關乎人類未來，美中應就此保持對話，加強合作。兩國元首還就中東局勢、烏克蘭危機、朝鮮半島等重大國際和地區問題交換了意見。特朗普表示，與習近平進行了很好的會談。
特朗普在會談後與習近平去到白宮新建的花崗岩直升機停機坪參觀，並登上總統專機「海軍陸戰隊一號」。習近平到下午約1時半離開白宮。他登上專車前與特朗普握手。習近平將於稍後會再到白宮，出席國宴。
🚨🇨🇳 BREAKING — Not a Movie— Pamphlets (@PamphletsY) September 24, 2026
The Red Communist Flag Was Raised Over the White House...
Jets Fly Over Presidents Xi Jinping and Donald Trump as the US Soldiers Present Full Military Honors to the General Secretary of the Communist Party of China. https://t.co/ARBIxphg0U pic.twitter.com/xhSAZtHwUt