習特會｜習近平伉儷返抵白宮　出席特朗普所設國宴　菜單融合中美傳統(有片)

國家主席習近平及夫人彭麗媛當地周四晚到白宮，出席美國總統特朗普為他們所設的國宴。華府公布國宴菜單，主打美國食材加入中式元素，融合兩國烹飪傳統；晚宴祝酒則致敬前總統尼克遜訪華，選用當年同款香檳。

習近平伉儷當地周四晚7時多，乘車抵達白宮北門廊出席國宴，特朗普及夫人梅拉尼婭在北門廊親自迎接，雙方互相握手問候，並由在場傳媒拍攝大合照。他們之後進入白宮，到白宮東廳出席宴會。國宴由美國第一夫梅拉尼婭主導籌備。第一夫人辦公室公布菜單，第一道菜是黃櫛瓜濃湯、燴野菌、意式煙肉佐以中式蔥油；第二道則是芝麻脆皮海鱸魚配燉小白菜和烤茄子，佐以香草青醬。甜品是雲呢拿法式奶醬、白宮蜂蜜雪糕，佐以合桃杏仁奶黃餡和酸車厘子果醬。值得一提的是晚宴祝酒選用加州史瑞堡酒莊(Schramsberg)「黑中白」(Blanc De Noir)氣泡酒，白宮表示，這款美國氣泡酒是向1972年尼克森總和周恩來總理在北京會面時所飲的同一款酒，致敬兩人的「和平祝酒」。