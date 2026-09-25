習特會｜特朗普向習近平展示「總統星光大道」　不忘嘲拜登：這是自動簽名筆(有片)

正在國事訪問美國的國家主席習近平當地周四(24日)早上到白宮，與特朗普舉行會談後。特朗普帶習近平一同登上美國總統「海軍陸戰隊一號」(Marine One)直升機參觀，在展示「總統星光大道」(Presidential Walk of Fame)期間，仍不忘嘲笑政治宿敵、前總統拜登(Joe Biden)。
白宮發布的影片顯示，特朗普向習近平展示新建的花崗岩停機坪，兩人在停機坪上互有對答，氣氛友好，特朗普不斷向習近平解說，習近平也不時點頭及回應，兩人之後一同登上「海軍陸戰隊一號」，參觀直升機內部。特朗普隨後帶習近平參觀白宮西翼走廊展示二人今年5月在北京會面的合照，特朗普開玩笑問習近平：「那是誰？我認不出他。」說話時還輕拍習近平的手臂。根據美聯社報道，習近平轉向隨行人員露出笑容。特朗普接著對習近平說：「我們非常尊重你」，並表示這張合照已掛在白宮一段時間。美聯社指出，西翼牆上展示多張特朗普在世界各地的照片，並以相同款式的金色畫框陳列。
President Donald J. Trump gives President Xi a tour of the White House's new helipad during today's State Visit. ⬇️ pic.twitter.com/XPjzi0jZbr— The White House (@WhiteHouse) September 24, 2026
President Trump gave Xi a full tour of the White House, showing portraits of them together on the wall— Nick Sortor (@nicksortor) September 24, 2026
“Who is that? I don’t recognize him.” 😆 pic.twitter.com/Eu5tn4r98s
特朗普展示自己於「總統星光大道」有兩張相
特朗普又向習近平展示白宮柱廊掛有歷任美國總統照片的總統肖像展「總統星光大道」。影片顯示，原本與習近平並肩而行的特朗普走到展覽較後位置時，指著自己的兩幅肖像，分別代表他兩個總統任期，說道：「特朗普，然後又是特朗普。」當走到拜登的展示位置時，牆上並非懸掛拜登的照片，而是一幅自動簽名筆仿照拜登筆迹簽名的圖片。特朗普隨即向習近平笑指：「這是自動簽名筆……是拜登。」現場隨即響起一片笑聲，特朗普其後亦輕拍習近平手臂。
"This is the autopen... it's Biden." 🤣— The White House (@WhiteHouse) September 24, 2026
President Trump shows off the legendary Presidential Walk of Fame to President Xi. pic.twitter.com/qUQEM6XoLj