習特會｜特朗普向習近平展示「總統星光大道」　不忘嘲拜登：這是自動簽名筆(有片)

正在國事訪問美國的國家主席習近平當地周四(24日)早上到白宮，與特朗普舉行會談後。特朗普帶習近平一同登上美國總統「海軍陸戰隊一號」(Marine One)直升機參觀，在展示「總統星光大道」(Presidential Walk of Fame)期間，仍不忘嘲笑政治宿敵、前總統拜登(Joe Biden)。

白宮發布的影片顯示，特朗普向習近平展示新建的花崗岩停機坪，兩人在停機坪上互有對答，氣氛友好，特朗普不斷向習近平解說，習近平也不時點頭及回應，兩人之後一同登上「海軍陸戰隊一號」，參觀直升機內部。特朗普隨後帶習近平參觀白宮西翼走廊展示二人今年5月在北京會面的合照，特朗普開玩笑問習近平：「那是誰？我認不出他。」說話時還輕拍習近平的手臂。根據美聯社報道，習近平轉向隨行人員露出笑容。特朗普接著對習近平說：「我們非常尊重你」，並表示這張合照已掛在白宮一段時間。美聯社指出，西翼牆上展示多張特朗普在世界各地的照片，並以相同款式的金色畫框陳列。