習特會｜美國亞特蘭大動物園相隔兩年再有大熊貓落戶當地(有片)

正在國事訪問美國的國家主席習近平宣布，大熊貓「平平」及「福雙」將落戶喬治亞州亞的亞特蘭大動物園(Zoo Atlanta)，意味相隔兩年再有大熊貓到動物園生活。
《新華社》報道，中國野生動物保護協會於去年與美國亞特蘭大動物園簽署了大熊貓保護國際合作研究協議。根據協議，來自成都大熊貓繁育研究基地的一對大熊貓，雄性「平平」和雌性「福雙」將赴美開啟為期10年的大熊貓保護合作。為確保兩只大熊貓在美健康生活，美方積極開展場館改造提升等各項準備，為參與新一輪合作的大熊貓創造更舒適和更安全的生活環境。中方專家同期向美方提供場館改造技術指導，明確大熊貓場館設施、飼養管理、食物保障、健康護理等標準要求。亞特蘭大動物園的代表說，現時不會公布「平平」及「福雙」何時抵達的詳情。
🚨 JUST IN: Xi Jinping announces China will be sending TWO Giant Pandas to the Atlanta Zoo, Ping Ping and Fuhuan— Nick Sortor (@nicksortor) September 24, 2026
"The giant panda has been an envoy of friendship between the Chinese and Americans. Here, I have a piece of good news.
In a few days, two pandas, Ping Ping and… pic.twitter.com/E4yhXX4uX3
兩大熊貓曾旅居當地25年 誕下7子女
中國野生動物保護協會在4月宣布，去年與亞特蘭大動物園簽署大熊貓保護國際合作研究協議，成都大熊貓繁育研究基地的雄性大熊貓「平平」和雌性大熊貓「福雙」，將會赴美10年。
相信貓粉對亞特蘭大動物園不會感到陌生，大熊貓「洋洋」和「倫倫」就曾在1999至2024年旅居當地，25年間分別誕下2子5女，包括頂流「花花」和「萌蘭」的父親「美蘭」。牠們於2024年10月，連同雙胞胎「雅倫」及「喜倫」返回中國。