習特會｜美國亞特蘭大動物園相隔兩年再有大熊貓落戶當地(有片)

正在國事訪問美國的國家主席習近平宣布，大熊貓「平平」及「福雙」將落戶喬治亞州亞的亞特蘭大動物園(Zoo Atlanta)，意味相隔兩年再有大熊貓到動物園生活。

《新華社》報道，中國野生動物保護協會於去年與美國亞特蘭大動物園簽署了大熊貓保護國際合作研究協議。根據協議，來自成都大熊貓繁育研究基地的一對大熊貓，雄性「平平」和雌性「福雙」將赴美開啟為期10年的大熊貓保護合作。為確保兩只大熊貓在美健康生活，美方積極開展場館改造提升等各項準備，為參與新一輪合作的大熊貓創造更舒適和更安全的生活環境。中方專家同期向美方提供場館改造技術指導，明確大熊貓場館設施、飼養管理、食物保障、健康護理等標準要求。亞特蘭大動物園的代表說，現時不會公布「平平」及「福雙」何時抵達的詳情。