近乎失明男子靠車尾燈辨方向　無牌酒駕240公里(有片)

英國警方早前在一條高速公路上攔下一架行車不穩的汽車，發現司機一身酒氣，本以為酒駕已經很過分，距料經進一步調查後，驚揭司機不僅醉駕，還沒有駕駛執照和保險，而且已經近乎完全喪失視力，令警員感到不可思議。

綜合報道，事發於今年6月29日凌晨，英格蘭警方在卡萊爾附近巡邏時，發現一輛私家車在M6高速公路上行車不穩，甚至一度撞上路肩。警方隨即將車截停，車上男司機Anthony Hall一身酒氣，經呼氣測試，酒精含量為每100毫升 50微克，超出上限，及後發現他從未取得駕照，也沒有汽車保險。令警方驚訝的是，對方的視力其實在兩年前幾乎完全喪失。隨後更得知Anthony Hall曾於某間油站，由職員為他的汽車加油。