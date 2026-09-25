近乎失明男子靠車尾燈辨方向　無牌酒駕240公里(有片)

英國警方早前在一條高速公路上攔下一架行車不穩的汽車，發現司機一身酒氣，本以為酒駕已經很過分，距料經進一步調查後，驚揭司機不僅醉駕，還沒有駕駛執照和保險，而且已經近乎完全喪失視力，令警員感到不可思議。
綜合報道，事發於今年6月29日凌晨，英格蘭警方在卡萊爾附近巡邏時，發現一輛私家車在M6高速公路上行車不穩，甚至一度撞上路肩。警方隨即將車截停，車上男司機Anthony Hall一身酒氣，經呼氣測試，酒精含量為每100毫升 50微克，超出上限，及後發現他從未取得駕照，也沒有汽車保險。令警方驚訝的是，對方的視力其實在兩年前幾乎完全喪失。隨後更得知Anthony Hall曾於某間油站，由職員為他的汽車加油。
事主認4罪獲緩刑18個月
Anthony Hall於本月8日上庭，他承認酒後駕車、無駕照及無保險駕駛，以及未經伴侶同意開走對方車輛等4條罪名。他解釋當時因為感情與經濟問題陷入困境，與伴侶喝下4瓶葡萄酒後，決定開車前往蘇格蘭逃避現實。雖然他從來沒有駕照，但一輩子都在汽車相關工作環境中，因此自認知道怎麼開車，靠著仍能「隱約看到燈光」，一路跟在一輛大型卡車後方，靠著卡車的尾燈辨認方向，就這樣行駛了約150英里(約241公里)距離，但最終難以保持行車穩定被巡邏警員發現。法院判處Anthony Hall共36週有期徒刑，緩刑18個月，期間必須接受90天戒酒要求及相關復康計畫。即使他在事發時沒有駕照，但仍被取消12個月的駕駛資格，並被勒令支付272英鎊的訴訟費。
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