非驚悚電影｜恐怖地產經紀上門推銷被拒　貼近看著防盜眼令人心寒(有片)

日本一名女網民周二(22日)在網上表示，一名地產經紀上門推銷，被她禮貌拒絕，詎料對方又按了幾次對講機，甚至露出僵硬笑容，將面貼近防盜對講機鏡頭，令人不寒而慄。

日本一名女住客透過社交平台X帳號「@sera_syumiaka」於22日傍晚發文表示，一名地產經紀剛登門，透過對講機表示：「您有沒有計劃過未來買樓？」事主回應：「我們沒興趣，請你走吧。」詎料對方未有收手，反而再按門鐘，並擠出僵硬笑容，突然貼近對講機看著鏡頭，對著鏡頭閉上眼，又突然睜開，讓事主感到毛骨悚然，認為除了送外賣，還是不要出門。相關影片立即被瘋傳，不少網民都對這名地產經紀的舉動感到不寒而慄，紛紛留言：「真的太可怕了，真的要小心」、「播男人聲」、「把這個影片寄信給地產公司的客戶中心會比較好哦」、「報警吧」、「噁心，快報警」、「週六深夜還有人來，那已經不是正常的工作活動，可能是為了踩線，對方可能已得知你獨居或者不在家的時間，自身安全為首要考量，建議您考慮搬家」。