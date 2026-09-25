非驚悚電影｜恐怖地產經紀上門推銷被拒　貼近看著防盜眼令人心寒(有片)

日本一名女網民周二(22日)在網上表示，一名地產經紀上門推銷，被她禮貌拒絕，詎料對方又按了幾次對講機，甚至露出僵硬笑容，將面貼近防盜對講機鏡頭，令人不寒而慄。
日本一名女住客透過社交平台X帳號「@sera_syumiaka」於22日傍晚發文表示，一名地產經紀剛登門，透過對講機表示：「您有沒有計劃過未來買樓？」事主回應：「我們沒興趣，請你走吧。」詎料對方未有收手，反而再按門鐘，並擠出僵硬笑容，突然貼近對講機看著鏡頭，對著鏡頭閉上眼，又突然睜開，讓事主感到毛骨悚然，認為除了送外賣，還是不要出門。相關影片立即被瘋傳，不少網民都對這名地產經紀的舉動感到不寒而慄，紛紛留言：「真的太可怕了，真的要小心」、「播男人聲」、「把這個影片寄信給地產公司的客戶中心會比較好哦」、「報警吧」、「噁心，快報警」、「週六深夜還有人來，那已經不是正常的工作活動，可能是為了踩線，對方可能已得知你獨居或者不在家的時間，自身安全為首要考量，建議您考慮搬家」。
事主坦言害怕已訂購防犯用品自保
事主翌日(23日)回覆網民，表示已報案，而且得知有類似的事件，當她向警員出示影片後，警員甚至已經掌握疑人的姓名，不過，他未到拘捕的程度，因此暫時只能觀察，警員亦叮囑她如再被滋擾，要立刻聯絡警方。事主又指，翻查記錄，發現那名地產經紀亦曾於18日到訪，她坦言感到害怕，為此訂購了催淚噴霧、防犯蜂鳴器等防犯用品。影片曝光後至今有逾3,147萬次觀看次數，逾1.7萬人轉載，近1,300段留言。
さっき不動産営業の奴が来て「将来について物件は検討されていますか？」って話されて「うちは興味無いのでお引き取り願います。」と言ったらインターホン何度か押されてこれ pic.twitter.com/D2rccP8bg0— せら (@sera_syumiaka) September 22, 2026
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