泰國人瑞130歲　身分證見1896年出生　比健力士紀錄多13歲(有片)

泰國東北部村莊的一名老太太，因持有的一張老舊身分證件上註明出生日期為泰國佛曆2439年9月18日、即西元1896年，如資料屬實，老太太不但已經130歲，比健力士世界紀錄還要多13年，引發媒體與社會熱議。

綜合報道，泰國東北部村莊老太太Sen Mangkharat的家人剛於18日為她慶祝生日，老太太持有的身分證上，出生日期記載為1896年9月18日，如果屬實，比截至今年9月健在且比獲健力士世界紀錄認證的117歲、全球最高齡的英國人瑞Ethel Caterham還要年長13歲。