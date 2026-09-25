泰國人瑞130歲　身分證見1896年出生　比健力士紀錄多13歲(有片)

泰國東北部村莊的一名老太太，因持有的一張老舊身分證件上註明出生日期為泰國佛曆2439年9月18日、即西元1896年，如資料屬實，老太太不但已經130歲，比健力士世界紀錄還要多13年，引發媒體與社會熱議。
綜合報道，泰國東北部村莊老太太Sen Mangkharat的家人剛於18日為她慶祝生日，老太太持有的身分證上，出生日期記載為1896年9月18日，如果屬實，比截至今年9月健在且比獲健力士世界紀錄認證的117歲、全球最高齡的英國人瑞Ethel Caterham還要年長13歲。
老太太的長壽秘訣是不會挑食
Sen Mangkharat在家人齊聲唱著「生日快樂」的祝福聲中，露出平靜的笑容，生日蛋糕上印著她的照片，並插著一根巨大的「130」造型蠟燭。報道指，Sen Mangkharat如今已很難進行長時間交談，但每當家人呼喚她時，她仍會溫柔地回應。被問到長壽的秘訣時，她家人表示：「她喜歡吃當地的蔬菜和魚。不會挑食，也不會任性要求這個、那個，甚麼都吃得津津有味。」
不過，報道提到，1896年的泰國尚未建立全國性出生登記制度。若要獲得健力士世界紀錄正式認證，必須逐一提出出生紀錄、過去的住民登記等資料，證明其一生的身分軌跡。因此，Sen Mangkharat不一定能獲得世界紀錄認證。
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