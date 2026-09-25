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出版：2026-Sep-25 15:15
更新：2026-Sep-25 15:15

清真寺貓咪精準一手拍落無人機　獲網民激讚最佳守衛(有片)

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清真寺貓咪精準一手拍落無人機，獲網民激讚最佳守衛。(X)

清真寺貓咪精準一手拍落無人機，獲網民激讚最佳守衛。(X)

土耳其伊斯坦堡一名攝影師，早前到當地一間清真寺，使用無人機拍攝室內結構，詎料驚動現場的一隻貓咪，當場跳起一巴掌將其精準拍落。影片曝光後令網民笑言貓咪是寺內的最佳守衛。

綜合報道，事發於當地周三(23日)，攝影師放出無人機穿梭清真寺，以拍攝其宏偉的室內建築結構與穹頂。網上影片顯示，運作中的無人機螺旋槳發出高頻的嗡嗡聲在寺內十分明顯，正當無人機順著環境飛行期間，地面一隻貓咪不慌不忙地迎上前，突然就跳起來，伸手精準的一巴掌擊落無人機。相信無人機在空中盤旋時，被貓咪當作獵物。無人機墜地後螺旋槳聲隨即戛然而止，最後的畫面對著地面。

地面一隻貓咪不慌不忙地迎上前。(X) 貓咪突然就跳起來，伸手精準的一巴掌擊落無人機。(X) 貓咪突然就跳起來，伸手精準的一巴掌擊落無人機。(X) 無人機墜地後螺旋槳聲隨即戛然而止，最後的畫面對著地面。(X)

網民：貓咪防空系統已啟動

土耳其人愛貓是世界聞名，尤其伊斯坦堡有「愛貓之城」的稱號，清真寺出現貓蹤更是常見。影片曝光後立即爆紅，不少網民都大呼貓咪可愛，大讚：「反應極快」、「牠居然還有保護色」，亦有人笑言：「清真寺的最佳守衛」、「貓咪防空系統」、「這裡不能拍照」、「禁飛區」。

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