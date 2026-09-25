清真寺貓咪精準一手拍落無人機　獲網民激讚最佳守衛(有片)

土耳其伊斯坦堡一名攝影師，早前到當地一間清真寺，使用無人機拍攝室內結構，詎料驚動現場的一隻貓咪，當場跳起一巴掌將其精準拍落。影片曝光後令網民笑言貓咪是寺內的最佳守衛。

綜合報道，事發於當地周三(23日)，攝影師放出無人機穿梭清真寺，以拍攝其宏偉的室內建築結構與穹頂。網上影片顯示，運作中的無人機螺旋槳發出高頻的嗡嗡聲在寺內十分明顯，正當無人機順著環境飛行期間，地面一隻貓咪不慌不忙地迎上前，突然就跳起來，伸手精準的一巴掌擊落無人機。相信無人機在空中盤旋時，被貓咪當作獵物。無人機墜地後螺旋槳聲隨即戛然而止，最後的畫面對著地面。