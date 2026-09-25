新加坡婦無牌拔罐毛巾起火致顧客燒傷　判監禁2周

新加坡發生一宗無牌拔罐意外。一名61歲女子在無牌及無資格下為顧客拔罐，期間引燃毛巾起火，導致顧客右肩與右耳二級燒傷，事後僅撒滑石粉處理。最終被告被判監禁2周，並賠償受害者8000新元（約5萬港元）。

推拿館內代丈夫上陣

事發於2022年7月15日晚上，位於新武吉班讓一間推拿館，當時66歲男事主因右肩後側及右臂劇烈疼痛前來求診，而原本負責的推拿師，即被告丈夫正忙於其他事，改由被告代為按摩。按摩後，被告主動建議事主拔罐。未料放置玻璃杯時引燃事主背上的毛巾，事主發現起火後驚慌起身時不慎摔倒在地，只能用手撲滅身上的火苗，被告則踩踏毛巾滅火。事發後，被告僅在事主背部撒上滑石粉作簡易處理。