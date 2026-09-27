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出版：2026-Sep-27 10:35
更新：2026-Sep-27 10:35

日本天才舞蹈員逝世終年16歲 3年前於南韓選秀戰目奪冠

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日本天才舞蹈員16歲逝世 3年前於南韓選秀戰目奪冠

日本天才舞蹈員16歲逝世 3年前於南韓選秀戰目奪冠

曾在南韓選秀節目《街頭少女戰士2》奪冠的日本舞蹈員Yamada Ria 9月18日因病離世，終年16歲。其家屬透過她的社交平台發布訃聞，透露她過去1年多都在努力對抗病魔，「以驚人的堅強意志撐過每一天」。

Yamada Ria的家屬目前並未公開她的確切死因，在聲明中表示：「懷著深深的悲痛告知大家，Ria已於2026年9月18日離開人世。」並向一路支持她的人致謝，「衷心感謝所有為Ria加油、以及給予她愛與鼓勵的人。」

Yamada Ria年紀輕輕便展現出色的舞蹈實力。2023年，她跨海參加南韓選秀節目《街頭少女戰士2》，以舞團「Jam Republic」隊伍成員的身份一路過關斬將殺入決賽，最終與隊友共同奪下冠軍寶座，表現亮眼。

日本舞者Yamada Ria 9月18日因病離世 曾在南韓選秀節目《街頭少女戰士2》奪冠的日本舞蹈員Yamada Ria 曾在南韓選秀節目《街頭少女戰士2》奪冠的日本舞蹈員Yamada Ria Yamada Ria近年暫停所有跳舞活動，積極面對病情 曾在南韓選秀節目《街頭少女戰士2》奪冠的日本舞蹈員Yamada Ria Yamada Ria近年暫停所有跳舞活動，積極面對病情

曾接受化療及骨髓移植

然而節目播畢後不久，她便傳出因免疫系統疾病必須長期接受治療，隨後宣佈暫停所有舞蹈活動，經歷化療、骨髓移植手術。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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