美國法官暫緩特朗普禁令　CNN等重獲白宮採訪權

美國總統特朗普政府與媒體間的採訪權爭議持續延燒。美國聯邦法官日前裁定，白宮禁止CNN、MS NOW及Politico記者進入白宮的措施可能違憲，並下令立即恢復3家媒體的採訪權；然而，3家媒體24日表示，部分記者當天上午仍遭白宮拒絕入內，Politico甚至表示，其記者的採訪證遭沒收。 根據路透社報道，美國聯邦法官凱利（Timothy Kelly）23日晚間發布臨時限制令，要求特朗普政府暫停對CNN、MS NOW及Politico的禁令，為期14天。凱利認為，白宮撤銷相關記者採訪證的做法，很可能侵犯憲法所保障的正當法律程序權利。

白宮一度仍擋記者 不過，到了24日上午，3家媒體仍有記者無法進入白宮。CNN、MS NOW及Politico因此向法院提出緊急聽證要求，指控政府尚未遵守法官要求恢復採訪權的命令。Politico表示，其一名記者的白宮採訪證遭到沒收；MS NOW則稱旗下白宮記者被拒於門外；CNN也表示，部分工作人員無法進入白宮園區。 白宮新聞運作主管斯托珀里奇（Micah Stopperich）則在提交法院的文件中表示，白宮早上7時25分已開始恢復受影響記者的採訪證，並於上午約9時55分將證件送至入口處，供相關媒體人員領取。

已恢復進入白宮權限 在收到白宮方面的說明後，凱利法官拒絕3家媒體提出的緊急聽證要求，但允許媒體稍後向法院通報相關進展。白宮隨後表示，已恢復CNN、MS NOW及Politico記者進入白宮的權限。 爭議源於特朗普政府日前宣布禁止3家媒體進入白宮。特朗普當時批評這些媒體報道「虛假」或「負面」內容，白宮之後也提出國家安全等理由為相關措施辯護。CNN、MS NOW與Politico則於21日聯合提起訴訟，主張禁令侵犯美國憲法第一修正案所保障的言論及新聞自由，也違反正當法律程序。相關案件目前仍在司法程序中。