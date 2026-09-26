南非三槍手闖住宅派對開火　致11死3傷孕婦同遇害

在南非德班附近的誇馬庫塔鎮，一輛法醫車輛停在事發現場附近。（圖／路透）

警方指出，10名受害者當場死亡，其中包括一名疑似懷孕的女性，另有一名傷者送醫後不治，使死亡人數增至11人；另有3人受傷，傷勢情況目前尚未公布。

警方表示，槍擊案發生於22日晚間，地點位於德班以南約30公里的夸祖魯-納塔爾省（KwaZulu-Natal）KwaMakhutha城鎮。當時多人聚集在一處住宅內參加派對，3名槍手進入屋內後突然朝人群開火。

南非東部港市德班（Durban）附近23日發生嚴重槍擊案，3名持槍男子闖入一處住宅派對現場開槍，造成至少11人死亡、3人受傷，其中包括一名疑似懷孕的女性。警方目前正追緝3名疑犯，尚未有人落網。

南非警方表示，目前尚無法確認犯案動機，但初步調查發現，部分受害者過去曾因涉及犯罪活動而受到警方關注。警方表示，不排除案件與敵對犯罪團體之間的衝突有關，但仍在調查中。

平均每天近60人遇害

警方目前已展開追捕行動，並部署特別警力展開72小時行動，尋找3名涉案槍手。夸祖魯-納塔爾省省長恩圖利（Thami Ntuli）也呼籲民眾提供線索，協助警方將疑犯繩之以法。事發後，警方封鎖現場進行鑑證，部分死者遺體以白布覆蓋並等待運送。警方同時調查案發住宅附近一輛遭縱火的汽車，確認是否與槍擊案有關。

事件再次凸顯南非嚴重的暴力犯罪問題。警方統計顯示，南非近期每3個月約有5,427宗謀殺案件，平均每天接近60人遭殺害；槍械也是當地最常見的致命犯罪手段之一。南非近年亦接連發生多宗大規模槍擊事件。今年6月，約翰尼斯堡一處社區曾發生槍擊案，造成12人死亡；去年12月也曾在短短兩周內發生兩宗大規模槍擊事件，共造成21人死亡。