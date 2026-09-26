習特會｜習近平圓滿結束訪美行程　預期今年與特朗普還有兩次會面(有片)

國家主席習近平結束對美國的3天國事訪問，他和美國總統特朗普都確認，雙方今年內再會晤兩次。特朗普在習近平啟程返國後，於社交媒體發文，形容他與習近平的會面充滿友誼、力量及成果，對中國及美國而言都是一樣。
離開華盛頓前，習近平伉儷於當地周五(25日)早上到白宮紅廳茶敘，之後到美國國家檔案館，參觀一系列對兩國關係歷史具有重要意義的檔案與文獻習近平表示，250年來美國人民追尋美國夢，在北美大陸上建設了富強國家和美麗家園，中國人民繼承中華民族五千年文化傳統，在實現中華民族偉大復興中國夢的新征程上，不斷取得新成績；中美是兩個各具特色的國家，雖然兩國歷史文化、社會制度、發展道路不同，但兩國人民對美好生活的嚮往是相通的，承認和尊重彼此的不同，相互理解、相互借鑒，找到最大公約數，拉長合作清單，妥善管控分歧，兩國關係就能行穩致遠。特朗普伉儷最後會在檔案館與習近平伉儷道別。習近平與夫人彭麗媛於當日下午登上專機，啟程回國。美國政府高級官員到機場送行，機場鳴放21響禮炮。
預期二人今年還會於APEC及G20見面
特朗普在習近平啟程返國後，於社交媒體發文，形容他與習近平的會面充滿友誼、力量及成果，對中國及美國而言都是一樣。特朗普確認，雙方會晤期間談及伊朗戰事，但未有透露詳情。同時指出，他與習近平將在11月的亞太經合組織峰會及12月的二十國集團峰會見面，又說許多事已經達成，亦將會成就更多事，他期待下次會面。
美國駐華大使龐德偉表示，特朗普向習近平重申，對伊朗提供直接或間接支持都是完全不能接受，獲中方保證不會這樣做。不過路透社引述伊朗官員指，獲中方保證不會因為美國的壓力，而減少與伊朗的政治、經濟和軍事聯繫。在台灣問題上，龐德偉重申華府政策不變，希望台海維持和平，不想發生脅迫，亦不支持台灣獨立。他又認為習近平此行最大成果是延續兩國對話，又指人工智能是美中尋求合作的其中一個領域。
Chinese President Xi Jinping concluded on Friday his state visit to the United States.— China Xinhua News (@XHNews) September 25, 2026
As he departed Washington, senior U.S. government officials saw him off at the airport, where a 21-gun salute was fired. pic.twitter.com/udLgzo8ev1