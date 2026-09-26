習特會｜習近平圓滿結束訪美行程　預期今年與特朗普還有兩次會面(有片)

國家主席習近平結束對美國的3天國事訪問，他和美國總統特朗普都確認，雙方今年內再會晤兩次。特朗普在習近平啟程返國後，於社交媒體發文，形容他與習近平的會面充滿友誼、力量及成果，對中國及美國而言都是一樣。

離開華盛頓前，習近平伉儷於當地周五(25日)早上到白宮紅廳茶敘，之後到美國國家檔案館，參觀一系列對兩國關係歷史具有重要意義的檔案與文獻習近平表示，250年來美國人民追尋美國夢，在北美大陸上建設了富強國家和美麗家園，中國人民繼承中華民族五千年文化傳統，在實現中華民族偉大復興中國夢的新征程上，不斷取得新成績；中美是兩個各具特色的國家，雖然兩國歷史文化、社會制度、發展道路不同，但兩國人民對美好生活的嚮往是相通的，承認和尊重彼此的不同，相互理解、相互借鑒，找到最大公約數，拉長合作清單，妥善管控分歧，兩國關係就能行穩致遠。特朗普伉儷最後會在檔案館與習近平伉儷道別。習近平與夫人彭麗媛於當日下午登上專機，啟程回國。美國政府高級官員到機場送行，機場鳴放21響禮炮。