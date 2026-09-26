希臘雅典舊建築爆炸2傷　位處衛城附近多人或受困

希臘首都雅典25日上午發生強烈爆炸，地點位於知名觀光區普拉卡（Plaka）、雅典衛城山腳附近。一棟老舊兩層樓建築在爆炸後倒塌，鄰近建築物也受到波及，至少2人受傷，目前仍有搜救人員在瓦礫中搜尋可能受困者。

根據美聯社報道，爆炸發生於當地時間25日上午，地點位於雅典歷史悠久的普拉卡區，距離雅典衛城不遠。強烈爆炸造成建築物嚴重受損並部分坍塌，碎石散落街道，多輛停放路旁的汽車也遭落下的建築碎片砸損。

建築內救出2名女性

消防隊員接獲通報後迅速趕往現場，並從鄰近建築內救出2名女性，警方表示兩人隨後被送往醫院接受治療。當地媒體另報道，一名路人也因爆炸受到輕傷。