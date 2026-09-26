希臘雅典舊建築爆炸2傷　位處衛城附近多人或受困

希臘首都雅典25日上午發生強烈爆炸，地點位於知名觀光區普拉卡（Plaka）、雅典衛城山腳附近。一棟老舊兩層樓建築在爆炸後倒塌，鄰近建築物也受到波及，至少2人受傷，目前仍有搜救人員在瓦礫中搜尋可能受困者。
根據美聯社報道，爆炸發生於當地時間25日上午，地點位於雅典歷史悠久的普拉卡區，距離雅典衛城不遠。強烈爆炸造成建築物嚴重受損並部分坍塌，碎石散落街道，多輛停放路旁的汽車也遭落下的建築碎片砸損。
建築內救出2名女性
消防隊員接獲通報後迅速趕往現場，並從鄰近建築內救出2名女性，警方表示兩人隨後被送往醫院接受治療。當地媒體另報道，一名路人也因爆炸受到輕傷。
警方隨即封鎖事發區域，消防搜救隊則帶着搜救犬在現場展開搜索，以確認是否還有人受困。當地媒體報道，爆炸發生時可能有多名居民或遊客位於倒塌建築內，但相關消息仍有待官方進一步確認。
據當地媒體報道，失蹤者可能包括居住在建築物樓上的一對年長夫婦，以及短期出租公寓內的遊客。不過，消防單位仍在持續搜索，失蹤人數與身份尚未獲得官方完整確認。爆炸發生後，現場可見大量瓦礫、破碎玻璃及建築材料散落街道，部分鄰近房屋、商店及車輛也受到損壞。附近一座教堂的牧師表示，爆炸造成教堂窗戶等設施幾乎全面受損。
疑天然氣外洩釀禍
目前爆炸原因尚未確定。當地媒體初步推測可能與天然氣外洩有關，但消防及相關單位仍在調查，尚未正式確認肇因。
普拉卡是雅典最具歷史特色的觀光區之一，位於雅典衛城山腳，狹窄街道兩側分布大量餐廳、咖啡館、商店、飯店及短期出租住宿。事發地點鄰近雅典衛城及其他重要古蹟，因此爆炸也引發外界對當地觀光安全的關注。
截至目前，當局仍在現場進行搜救及安全檢查，並調查爆炸確切原因及建築物內是否還有人受困。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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